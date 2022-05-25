Кулеба скептичен насчет деблокады Черного моря силами НАТО: Не думаю, что хватит мужества

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Североатлантический альянс не пойдет на деблокаду акватории Черного моря, чтобы можно было без препятствий транспортировать сельскохозяйственную продукцию Украины. Об этом он сказал на полях экономического форума в Давосе.

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Речь идет о том, что российские оккупанты, захватив большую часть юга Украины вместе с портами и "закрыв" черноморские пути сообщения, устроили экономическую блокаду на этом направлении: стало невозможно вовремя и выгодно вывезти из страны зерно и другие с/х продукты.

По его словам, если Альянс не закрыл небо над Украиной от российских военных самолетов и их ракет в самые трагичные моменты полномасштабной войны, "то почему они сейчас разблокируют Черное море?"

"Я всем сердцем буду приветствовать такое решение, но я не думаю, что будет достаточно сил и мужества у западных и других стран, чтобы пойти на такое силовое решение", – сказал глава МИД.

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Кулеба добавил, что в Киеве ищут решение этой проблемы.

Он предостерег, что даже если Россия подпишет некие гарантии беспрепятственного прохода судов с продукцией, это не значит, что его действительно предоставят: "Они могут нарушить такое соглашение тотчас же после его заключения".

"Я так говорю, потому что у нас 300 лет общей истории с Россией", – объяснил министр свой скепсис.

В ГУР считают, что украинские силы "ограничили" деятельность Черноморского флота России.

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Евгений Пилипенко

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