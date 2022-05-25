Украинские силы ограничили деятельность Черноморского флота России – представитель ГУР

Силы обороны Украины смогли ограничить деятельность флота России в Черном море, но Москва по-прежнему контролирует Азовское море и блокирует важные порты. Об этом рассказал Крым.Реалии представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, флот РФ стал осторожным. Однако корабельная группировка оккупантов все еще контролирует Азовское море с Керченским проливом, блокируют украинские порты в Черном море.

Он отмечает, что цель таких действий – нанести Украине ущерб в экономическом плане, не допустить движения товаров в/из страны, а также поддерживать готовность для применения крупных десантных и других кораблей на случай морской десантной операции.

"Но опять же скажу – наши действия заставили их ограничить деятельность Черноморского флота России на сегодняшнем этапе", – подытожил он.

Скибицкий также рассказал, что россияне зачистили уничтоженный крейсер "Москва", забрали с него тела погибших и секретное оборудование. По его словам, после уничтожения "Москвы" российский флот учат быстро убегать в случае угрозы.

Читайте также: Российские моряки не хотят воевать из-за аварийных кораблей: жалуются Путину с Шойгу – ГУР

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.