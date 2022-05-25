UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские силы ограничили деятельность Черноморского флота России – представитель ГУР

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 06:38
Украинские силы ограничили деятельность Черноморского флота России – представитель ГУР - Фото
Крейсер "Москва" (фото - ЕРА)

Силы обороны Украины смогли ограничить деятельность флота России в Черном море, но Москва по-прежнему контролирует Азовское море и блокирует важные порты. Об этом рассказал Крым.Реалии представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, флот РФ стал осторожным. Однако корабельная группировка оккупантов все еще контролирует Азовское море с Керченским проливом, блокируют украинские порты в Черном море.

Он отмечает, что цель таких действий – нанести Украине ущерб в экономическом плане, не допустить движения товаров в/из страны, а также поддерживать готовность для применения крупных десантных и других кораблей на случай морской десантной операции.

"Но опять же скажу – наши действия заставили их ограничить деятельность Черноморского флота России на сегодняшнем этапе", – подытожил он.

Скибицкий также рассказал, что россияне зачистили уничтоженный крейсер "Москва", забрали с него тела погибших и секретное оборудование. По его словам, после уничтожения "Москвы" российский флот учат быстро убегать в случае угрозы. 

Читайте также: Российские моряки не хотят воевать из-за аварийных кораблей: жалуются Путину с Шойгу – ГУР

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гур черноморский флот рф черное море корабли Вадим Скибицкий блокада порты крейсер москва
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 