Украинские силы ограничили деятельность Черноморского флота России – представитель ГУР
Силы обороны Украины смогли ограничить деятельность флота России в Черном море, но Москва по-прежнему контролирует Азовское море и блокирует важные порты. Об этом рассказал Крым.Реалии представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.
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По его словам, флот РФ стал осторожным. Однако корабельная группировка оккупантов все еще контролирует Азовское море с Керченским проливом, блокируют украинские порты в Черном море.
Он отмечает, что цель таких действий – нанести Украине ущерб в экономическом плане, не допустить движения товаров в/из страны, а также поддерживать готовность для применения крупных десантных и других кораблей на случай морской десантной операции.
"Но опять же скажу – наши действия заставили их ограничить деятельность Черноморского флота России на сегодняшнем этапе", – подытожил он.
Скибицкий также рассказал, что россияне зачистили уничтоженный крейсер "Москва", забрали с него тела погибших и секретное оборудование. По его словам, после уничтожения "Москвы" российский флот учат быстро убегать в случае угрозы.
- На утро 24 мая украинские военные уничтожили 13 российских кораблей и катеров. Среди них – флагман ЧФ РФ ракетный крейсер "Москва", БДК "Саратов" и ряд катеров на острове Змеиный.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк попросил мир предоставить Украине оружие, чтобы она сама разблокировала Черное море.
- 23 мая на встрече Рамштайн-2 глава Пентагона заявил: Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon.
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