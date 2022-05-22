Подоляк: Дайте оружие для деблокады Черного моря – мы все сделаем сами

Украина может сама деблокировать Черное море, если получит необходимое оружие. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Он отметил, что журналисты британского The Economist прогнозируют: из-за войны России против Украины могут недоедать 1,6 млрд человек, сотни миллионов могут оказаться за чертой бедности. При этом в издании предлагают договориться с Украиной и РФ о международных конвоях продовольственных грузов в Черном море.

"Торговаться со страной, взявшей в заложники сотни миллионов людей? У нас есть лучшая идея: мир должен договориться о передаче Украине MLRS-систем (универсальные пусковые установки для ракет и залпов реактивных снарядов. – Ред.) и другого необходимого оружия для деблокирования Черного моря. Дальше мы все сделаем сами", – написал Подоляк.

Завтра состоится встреча в формате Рамштайн – коалиции 42 стран, которые оказывают поддержку Украине.

В Пентагоне заявили, что министр обороны Алексей Резников будет ключевым участником встречи и должен озвучить потребности армии Украины. Зеленский ждет от Рмаштайна поставок Украине РСЗО.

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Марк Сировой

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