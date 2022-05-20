"Изучаем потребности". В США отреагировали на публикацию Reuters о "Гарпунах" для Украины

США изучают потребности Украины в вооружении, но о возможных поставках конкретных систем, в том числе противокорабельных ракет Harpoon, будут сообщать, когда решение уже будет принято. Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

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Его попросили прокомментировать публикацию Reuters, который сообщил, что США рассматривают возможность поставок Украине противокорабельных ракет Harpoon и Naval Strike Missile для деблокады Черного моря.

Кирби ответил, что США продолжают говорить с украинцами об их потребностях и делают все возможное, чтобы их удовлетворить.

"Если мы не можем (удовлетворить потребности Украины. – ред.), то, безусловно, работаем с союзниками и партнерами, которые могут. Я не собираюсь рассуждать о системах, которые еще не отправлены или не утверждены для отправки", – ответил он, добавив, что США могут сообщить о конкретных вооружениях лишь после принятия решений о поставках.

При этом Кирби добавил, что об экономических последствиях блокады говорят не только на уровне ведомств – их чувствует все мировое сообщество.

По данным Продовольственной организации ООН, в Украине заблокированы около 20 млн тонн зерна.

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Марк Сировой

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