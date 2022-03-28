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Британская разведка: уничтожение БДК "Саратов" отучит ВМФ РФ подходить к побережью Украины

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 04:13
Британская разведка: уничтожение БДК
Военный корабль. Фото - Maxar

Уничтожение украинскими военными большого десантного корабля "Саратов", скорее всего, приведет к тому что ВМФ России усомнится в возможности действовать близко от берегов Украины. Об этом говорится в сообщении британской разведки, которое опубликовало в Twitter Министерство обороны Великобритании.

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"Уничтожение десантного корабля "Саратов" в Бердянске, вероятно, подорвет уверенность ВМФ России в возможности проведения операций в непосредственной близости от побережья Украины в будущем", – говорится в отчете.

В британской разведке также отмечают, что Россия продолжает поддерживать блокаду черноморского побережья Украины, "эффективно изолируя Украину от международной морской торговли".

"Российские военно-морские силы также продолжают наносить спорадические ракетные удары по объектам на всей территории Украины", – констатируют в разведке Великобритании.

Британская разведка: уничтожение БДК "Саратов" отучит ВМФ РФ подходить к побережью Украины
  • Утром 24 марта украинские силы уничтожили в порту Бердянска российский корабль "Саратов", а также повредили "Цезарь Куников" и "Новочеркасск". На "Саратове" находились 400 морпехов, 20 танков и 40 БТР, которые должны были идти на Мариуполь. 
Наталия Медведева
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британская разведка война
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