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Зеленский – странам Африки: Не может быть нейтрального отношения к войне

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 20:47
Зеленский – странам Африки: Не может быть нейтрального отношения к войне - Фото
Владимир Зеленский (фото – пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что страны Африканского континента, как и весь мир, не могут занимать нейтральную позицию по войне России против Украины, поскольку российская агрессия будет иметь последствия и для них. Об этом глава государства сказал во время онлайн-встречи с африканскими журналистами, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Я не считаю, что в войне должна быть нейтральность. Это неправильное отношение. Не может быть нейтральности между жизнью и смертью. Когда ты нейтрален к войне, ты сразу даже из великой державы превращаешься в мелкую. Тебя никто не видит, мир тебя не видит, а значит, ты не влияешь на процессы в мире. А когда у тебя возникнут проблемы, нужно помнить, что мир тоже может быть нейтральным. И это не о бизнесе – это о жизни людей. Я считаю, что позиция нейтральности не современна", – отметил Зеленский.

По мнению президента, мир должен знать правду о том, что на украинской территории сейчас идет колониальная война, которую начала Россия. Он отметил, что когда-то расизм и нацизм утверждали якобы преимущество одной расы или нации над другими, а сейчас появился новый термин – "рашизм", описывающий так называемый "русский мир", в котором Россия не признает права на существование многомиллионного украинского народа, его языка и культуры.

По словам Зеленского, если у той или иной страны недостаточно экономического или политического веса, чтобы повлиять на РФ и заставить ее остановить войну, то хотя бы на уровне дипломатии следует осуждать смерть, автократию, расизм, нацизм и "рашизм", осуждать агрессию.

Президент убежден, что мир должен был уделять больше внимания тому, что происходит в некоторых странах Африканского континента, также переживших войны и трагедии.

"Не бывает войны на большом расстоянии. Это несправедливость структуры безопасности всего мира, которую нужно менять. Международные институты нужно менять, чтобы они действовали", – сказал он.

Президент также отметил, что Украина не делит страны Африки на исповедующие нейтралитет по поводу российской агрессии и те, которые поддерживают наше государство. Украина готова обеспечивать зерном все африканские страны, которые в этом нуждаются, потому что к голоду нельзя относиться нейтрально, сказал Зеленский.

"Это о том, что люди будут умирать. Я знаю, чем мы должны помочь странам Африканского континента, равно как и страны Африки должны, объединившись, поддерживать Украину, потому что за нами – правда", – заявил он.

  • В конце июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершил турне по странам Африки. Разведка Великобритании считает, что это была попытка заручиться поддержкой государств, которые сохраняли нейтралитет в отношении российского вторжения в Украину.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал эту поездку Лаврова "квинтэссенцией российского садизма".
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский война африка
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