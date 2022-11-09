"Наши скрытые возможности". Кулеба рассказал о целях своей поездки в Камбоджу

Проактивная политика на Глобальном Юге открывает скрытые возможности, приближает победу Украины в полномасштабной войне и усиливает военную экономику. Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в колонке для РБК-Украина, объясняя цели своей поездки в Камбоджу.

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Одна из целей визита главы МИД в Камбоджу – участие в саммите объединения стран Юго-Восточной Азии АСЕАН.

В АСЕАН входят 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В этом году в АСЕАН председательствует Камбоджа.

"Под этот визит мы сформировали предметную и очень насыщенную повестку дня, ключевой приоритет которой – развитие конкретных проектов с амбициозными игроками Юго-Восточной Азии", – написал Кулеба.

Важной целью визита глава МИД назвал изменение позиции стран АСЕАН, определенное количество которых соблюдают условный "нейтралитет" в отношении России.

Он отметил, что Азия имеет уникальное стратегическое значение для Украины.

"Усиление партнерства с государствами Африки и АСЕАН – это наши скрытые возможности, которые помогут укрепить позиции Украины на международной арене, восстановить экономический потенциал, гарантировать глобальную роль", – заявил Кулеба.

Он пояснил, что азиатские страны уже играют важную роль в мировой политике, экономике, торговле, технологической конкуренции. Это влияние в будущем будет только расти.

В странах АСЕАН живет около 660 млн человек, а совокупный ВВП стран АСЕАН составляет $3,2 трлн, это пятая крупнейшая экономика в мире со среднегодовым темпом роста в 4,5%.

Кулеба отметил, что экспорт украинских зерновых в страны Юго-Восточной Азии составляет $1 млрд. Поэтому государства АСЕАН заинтересованы в бесперебойной работе зернового коридора, в перспективе — в восстановлении полноценного снабжения, что невозможно без деоккупации временно оккупированных территорий и победы Украины.

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Наталія Медведєва

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