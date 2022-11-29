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Впервые в истории: министры юстиции G7 встретились из-за военных преступлений России

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 12:32
Впервые в истории: министры юстиции G7 встретились из-за военных преступлений России - Фото
G7 (Фото – depositphotos.com)

Сегодня, 29 ноября, в Берлине проходит встреча министров юстиции стран G7 для расследования военных преступлений российской армии в Украине. Об этом сообщает Минюст Германии.

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Главы Минюстов стран Большой семерки собрались во вторник в Берлине, чтобы обсудить, как лучше координировать усилия по сбору доказательств военных преступлений в Украине и привлечению к ответственности предполагаемых виновных.

"Военные преступления не могут оставаться безнаказанными, независимо от того, кто их совершил и где бы они ни были совершены", – заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн перед председательством на встрече, назвав ее "сложной задачей".

Он заявил о необходимости привлечения к ответственности военных преступников и подчеркнул, что в Украине задокументировано уже более 45 000 случаев военных преступлений. Германия и другие государства тоже проводят расследования.

"Мы хотим это координировать. Министры юстиции посылают политический сигнал", – сказал Бушманн.

Анонсируя встречу несколько дней назад, Бушманн подчеркнул, что страны G7 стоят на стороне Украины, и это первая в истории встреча в таком формате.

  • В Госдепе заявили, что появляется все больше свидетельств систематических военных преступлений российских оккупантов в каждом регионе Украины, где были развернуты войска страны-агрессора. 

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Оксана Житнюк
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