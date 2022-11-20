Оккупант из Бучи: "Были мародерства, изнасилования, у всех крыша ехала" – TheInsider

Российский военный Никита Чибрин, который находился в Буче в период ее временной оккупации армией РФ, рассказал российскому The Insider, что был свидетелем множества военных преступлений.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Издание утверждает, что Чибрин служил в 64-й мотострелковой бригаде РФ в Буче. 16 июня он смог сбежать с фронта и связался с правозащитниками, которые помогли ему покинуть Россию. 15 ноября он попросил политическое убежище в Испании.

Чибрин утверждает, что был свидетелем множества военных преступлений и готов давать показания о них в международном суде.

"Точно знаю, что были факты мародерства. Я видел, как брали машины в Липовке и Андреевке, видел, как ломали машины, которые не могли завести, разрушали дома... Брали украшения из домов, мобильные устройства", – цитирует его The Insider.

Чибрин также подтверждает изнасилования, совершенные россиянами.

"Был случай в Андреевке, когда изнасиловали мать и дочь. Четверо парней сделали это. Один убежал, остальных сослуживцы и командование избили табуретками. Их вообще хотели расстрелять. Их нельзя было обвинить, потому что не было доказательств, поэтому их просто уволили", – утверждает он.

Чибрин считает войну России против Украины преступной и заявил, что "хочет сделать все возможное для ее окончания".

На стыке марта и апреля украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов. На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей.

Российские чиновники и пропагандисты назвали кадры из Бучи "фейком". Однако спутниковые снимки компании Maxar указывают – убитые появились на улицах при оккупации.

Читайте также: Буча, Бородянка, Изюм – это эхо Нюрнберга, которое все должны услышать: прокурор МУС

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.