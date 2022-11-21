Есть все больше свидетельств военных преступлений в каждом регионе, где была Россия – США

Появляется все больше свидетельств систематических военных преступлений российских военных в каждом регионе Украины, где были развернуты войска страны-агрессора. Об этом заявила посол США по особым поручениям в сфере глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, передает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Она подчеркнула, что свидетельства систематических военных преступлений РФ включают в себя преднамеренные, неизбирательные и непропорциональные нападения на гражданское население и инфраструктуру. Также речь идет о жестоком обращении с гражданскими и с военнопленными, о попытках скрыть эти преступления, о казнях, пытках и сексуальном насилии.

Представительница Госдепа отметила, что Россию обвиняют и в преднамеренных ударах по энергосистемам Украины с целью оставить людей без электричества и тепла. Это действие, которое приравнивается к военному преступлению, подчеркнула Шаак.

По ее словам, трудно определить, будут ли отдельные удары считаться военными преступлениями, так как "каждый отдельный удар необходимо оценивать с точки зрения того, были ли поблизости военные объекты или это были чисто гражданские объекты".

"Есть убедительные отчеты о физическом и психологическом насилии, в том числе казнях без суда в рамках операций, а также о насильственном перемещении и депортации, в том числе тысяч украинских детей, которые были похищены и насильственно усыновлены семьями в России", – добавила она.

Сегодня Парламентская ассамблея НАТО признала Россию при нынешнем режиме террористической. Страны НАТО должны привлечь российских лидеров к ответственности за военные преступления, в том числе путем создания специального международного трибунала, говорится в принятых резолюциях.

Читайте также: Россия не выиграет, на какие бы зверства против украинцев она ни шла – Госдепартамент США

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.