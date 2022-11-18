Россия не выиграет, на какие бы зверства против украинцев она ни шла – Госдепартамент США

Россия должна прекратить нарушения прав человека на временно оккупированных ею территориях и полностью вывести войска из Украины. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США в связи с публикацией отчета Conflict Observatory о свидетельствах военных преступлений России в Херсонской области.

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Conflict Observatory опубликовала независимый отчет, в котором подробно описаны многочисленные случаи несправедливых задержаний и похищений людей в Херсонском регионе, которые связаны с российскими "операциями по фильтрации".

Госдеп заявляет, что такие операции должны быть безусловно прекращены, а войска РФ выведены со всей территории Украины, "чтобы положить конец ненужной войне, в которой Россия не может выиграть и не выиграет, какой бы подлой и отчаянной ни была ее тактика".

Отчет Conflict Observatory содержит информацию о более чем 220 людях, которые стали жертвами или свидетелями пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения, включая гендерное насилие, со стороны военных РФ и поддерживаемых Россией групп.

"Выжившие и свидетели указали не менее пяти человек, которые погибли в результате жестокого обращения с ними во время содержания под стражей. В отчете также указаны 12 мест содержания под стражей в Херсонской области и Крыму, а также отмечается непропорционально высокий уровень сообщений о жестоком обращении с членами крымскотатарской общины", сказано в заявлении.

Госдепартамент подчеркивает, что этот отчет и аналогичные ему только укрепляют решимость США и международного сообщества добиваться привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях и других злодеяниях, совершенных в Украине.

Соединенные Штаты остаются непоколебимы в поддержке власти и народа Украины в их защите своей страны и своей свободы, сказано в заявлении.

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Сергій Бережний

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