"Было все, но самое страшное – ток". Омбудсмен показал видео из пыточной россиян в Херсоне

Россияне жестоко пытают украинцев во временно оккупированных населенных пунктах, нарушая все возможные конвенции, и Херсонская область не стала исключением. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец и показал видео из очередной пыточной оккупантов.

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"В освобожденных населенных пунктах обнаруживаем гражданские помещения, которые переделывали для того, чтобы удерживать людей. На дверях замки, отсутствие туалетов и элементарной мебели, а на стенах отметки, свидетельствующие о количестве дней, где в таких условиях находились наши люди", – сообщил Лубинец.

По словам омбудсмена, украинцы, пережившие пытки в этих застенках, говорят, что "было все, но самое страшное – ток, от него теряли сознание".

Вчера об обнаруженной в Херсоне пыточной также сообщила Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, россияне в нечеловеческих условиях содержали там местных патриотов, отказывавшихся сотрудничать с врагом. Херсонцев допрашивали и жестоко пытали.

Подобные пыточные украинские правоохранители находили и в населенных пунктах Харьковской области после их освобождения от российских войск.

В октябре полиция показала видео из очередной пыточной россиян в Волчанске.

Оксана Житнюк

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