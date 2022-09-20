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20.09.2022, 18:07

В освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фото

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В освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фото
В освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фото
В освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фотоВ освобожденной Казачьей Лопани нашли две пыточных российских войск – фото

В освобожденной от армии РФ Казачьей Лопани Харьковской области во время оккупации российская армия подвергала пыткам местных жителей, Офис генпрокурора заявил об обнаружении двух застенок.

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20 сентября прокуроры осмотрели два подвальных помещения в пгт Казачья Лопань, где, как утверждают правоохранители, российская армия пытала гражданских. Пыточные оккупанты обустроили в подвалах железнодорожного вокзала и местного магазина.

По данным прокуроров, российские военные насильственно удерживали там людей, подвергали их пыткам, физическому и психологическому насилию.

Сейчас устанавливаются потерпевшие от рук оккупантов, правоохранители собирают доказательную базу, открыто производство по статье о коллаборативной деятельности.

  • 14 сентября в Минобороны сообщили, что в результате контрнаступления ВСУ с 6 сентября в Харьковской области освобождены порядка 8500 кв. км территории, около 388 населенных пунктов, приблизительно 150 000 человек.
  • 17 сентября Офис генпрокурора начал расследование по фактам деятельности так называемой народной милиции в освобожденной Казачьей Лопани.

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Теги: война, харьковская область, пыточная, казачья лопань
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