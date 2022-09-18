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В Харьковской области оккупанты выкрали и пытали семерых граждан Шри-Ланки

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2022, 19:59
В Харьковской области оккупанты выкрали и пытали семерых граждан Шри-Ланки - Фото
Фото: Facebook Сергея Болвинова

В Волчанске Харьковской области российские оккупанты взяли в заложники семерых граждан Шри-Ланки и пытали их, очевидно, требуя деньги. Об этом сообщил заместитель начальника полиции Харьковской области, начальник следственного управления Сергей Болвинов.

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Он рассказал, что женщина и шестеро мужчин из Шри-Ланки в начале полномасштабного вторжения находились в Купянске. По словам Болвинова, они решили не уезжать, а спрятаться. В мае они пытались пешком дойти до Харькова. Но на первом же блокпосту оккупантов их задержали, связали им руки, надели мешки на голову и отвезли в импровизированную тюрьму в Волчанске, сообщил представитель полиции.

Людей, по его словам, держали в бесчеловечных условиях, заставляли работать уборщиками. Женщину держали в карцере на протяжении двух месяцев. Также людей жестоко пытали. Но так как оккупанты не общаются на английском, то иностранцы не поняли, что от них вообще хотят. Болвинов говорит, что единственное, что удалось понять шриланкийцам – слово money, которое россияне говорили во время пыток.

"Судя по этому, вторая армия мира требовала с задержанных иностранцев из Шри-Ланки деньги", – написал замглавы полиции Харьковской области.

После деоккупации Волчанска иностранцев приютили в одной из гостиниц.

Полиция связалась с посольством Шри-Ланки и проводит следственные действия.

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Вадим Ребрина
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война пытки Шри-Ланка
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