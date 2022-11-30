Зеленский: До конца года РФ потеряет 100 000 убитыми. Сколько наемников — только Бог знает

Армия России до конца года потеряет 100 000 человек убитыми, количество потерь среди наемников неисчислимо. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, ситуация на фронте остается тяжелой, а россияне пытаются наступать в Донецкой области, закрепляться в Луганской, продвигаться в Харьковской и "что-то планировать" на юге, несмотря на высокие потери.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины держат оборону и не дают противнику осуществить его планы.

"Они говорили, что захватят Донбасс весной, летом, осенью. На этой неделе начинается зима. Они положили там свою регулярную армию, каждый день теряют сотни мобилизованных и наемников, использую заградотряды", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что уже в этом году Россия потеряет убитыми 100 000 своих военных и "только Богу известно", сколько наемников.

"Украина будет стоять, а мир будет делать все, чтобы каждый виновный в этой преступной войне оказался на скамье подсудимых", — резюмировал он.

По состоянию на 29 ноября, россияне потеряли около 88 380 убитыми с начала полномасштабного вторжения.

На Донбассе российские мобилизованные плохо экипированы и, чтобы согреться, жгут костры, таким образом раскрывая свои позиции для артиллерии Сил обороны.

Вполне вероятно, что РФ перебросит часть сил из Херсона на усиление и расширение наступательных операций в районе Бахмута, считают в британской разведке.

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Дмитро Гриниченко

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