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Зеленский: До конца года РФ потеряет 100 000 убитыми. Сколько наемников — только Бог знает

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 06:34
Зеленский: До конца года РФ потеряет 100 000 убитыми. Сколько наемников — только Бог знает - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Армия России до конца года потеряет 100 000 человек убитыми, количество потерь среди наемников неисчислимо. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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По его словам, ситуация на фронте остается тяжелой, а россияне пытаются наступать в Донецкой области, закрепляться в Луганской, продвигаться в Харьковской и "что-то планировать" на юге, несмотря на высокие потери. 

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины держат оборону и не дают противнику осуществить его планы. 

"Они говорили, что захватят Донбасс весной, летом, осенью. На этой неделе начинается зима. Они положили там свою регулярную армию, каждый день теряют сотни мобилизованных и наемников, использую заградотряды", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что уже в этом году Россия потеряет убитыми 100 000 своих военных и "только Богу известно", сколько наемников.

"Украина будет стоять, а мир будет делать все, чтобы каждый виновный в этой преступной войне оказался на скамье подсудимых", — резюмировал он. 

  • Вполне вероятно, что РФ перебросит часть сил из Херсона на усиление и расширение наступательных операций в районе Бахмута, считают в британской разведке.

Читайте также: Зеленский: Украине предстоит освободить и восстановить еще около 2000 населенных пунктов

Дмитро Гриниченко
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армия России Владимир Зеленский война потери России
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