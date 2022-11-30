Зеленский: До конца года РФ потеряет 100 000 убитыми. Сколько наемников — только Бог знает
Армия России до конца года потеряет 100 000 человек убитыми, количество потерь среди наемников неисчислимо. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
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По его словам, ситуация на фронте остается тяжелой, а россияне пытаются наступать в Донецкой области, закрепляться в Луганской, продвигаться в Харьковской и "что-то планировать" на юге, несмотря на высокие потери.
Он отметил, что Вооруженные Силы Украины держат оборону и не дают противнику осуществить его планы.
"Они говорили, что захватят Донбасс весной, летом, осенью. На этой неделе начинается зима. Они положили там свою регулярную армию, каждый день теряют сотни мобилизованных и наемников, использую заградотряды", — сказал Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что уже в этом году Россия потеряет убитыми 100 000 своих военных и "только Богу известно", сколько наемников.
"Украина будет стоять, а мир будет делать все, чтобы каждый виновный в этой преступной войне оказался на скамье подсудимых", — резюмировал он.
- По состоянию на 29 ноября, россияне потеряли около 88 380 убитыми с начала полномасштабного вторжения.
- На Донбассе российские мобилизованные плохо экипированы и, чтобы согреться, жгут костры, таким образом раскрывая свои позиции для артиллерии Сил обороны.
- Вполне вероятно, что РФ перебросит часть сил из Херсона на усиление и расширение наступательных операций в районе Бахмута, считают в британской разведке.
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