Мобилизованные РФ мерзнут, жгут костры, курят в окопах – наводят артиллерию: спикер ВСУ

На Донбассе российские мобилизованные плохо экипированы и, чтобы согреться, жгут костры, таким образом раскрывая свои позиции для артиллерии Сил обороны. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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"Новомобилизованные, которые еще не научены, как правильно маскироваться и не демаскировать свою позицию, и имеют плохую амуницию – они разжигали костры, курили в окопах – демаскировали позиции для артиллерии ВСУ", – рассказал Череватый.

Он добавил, что украинские военные видят на пленных и уничтоженных российских оккупантах некачественную одежду, которая пропускает холод, и непригодные для этого времени года ботинки.

"А чем больше этих мобилизованных, я так понимаю, тем более старые используются запасы, менее качественные", – сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ.

По его словам, за минувшие сутки на Донбассе российские оккупанты меньше атаковали – из-за ухудшения погодных условия, но количество артиллерийских обстрелов не уменьшилось.

Украинское командование и представители власти неоднократно говорили, что самые ожесточенные бои сейчас идут в Донецкой области. По словам президента Зеленского в начале ноября, "на Бахмут и Соледар РФ тратит больше жизней военных, чем на две войны в Чечне".

Вполне вероятно, что РФ перебросит часть сил из Херсона на усиление и расширение наступательных операций в районе Бахмута, считают в британской разведке.

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Наталія Медведєва

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