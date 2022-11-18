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Оккупанты опасаются новых прорывов ВСУ, войска с южного фронта бросят на Бахмут – союзники

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 08:43
Оккупанты опасаются новых прорывов ВСУ, войска с южного фронта бросят на Бахмут – союзники - Фото
Уничтоженный танк российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

После бегства оккупационных российских войск с правого берега Днепра захватчики строят новые траншейные системы у админграницы с оккупированным Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями. Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки о войне России против Украины, которую публикует Twitter Минобороны союзников.

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Как выразились в Британии, враг "продолжает уделять приоритетное внимание переоснащению, реорганизации и подготовке обороны на большинстве [захваченных] участков Украины".

При этом некоторые из этих мест находятся на расстоянии до 60 км от нынешней линии фронта, и это позволяет предположить, теоретизирует разведка союзников, что российские военачальники "готовятся на случай дальнейших крупных прорывов украинских войск".

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Также, добавили в Британии, "вполне вероятно", что РФ перебросит часть сил из Херсона на усиление и расширение наступательных операций в районе Бахмута в Донецкой области.

  • Бахмут – одна из самых "горячих" точек нынешней линии фронта. Там ни на день не прекращаются масштабные боестолкновения: россияне здесь постоянно пытаются наступать.
  • По словам президента Зеленского в начале ноября, "на Бахмут и Соледар РФ тратит больше жизней военных, чем на две войны в Чечне".

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Євген Пилипенко
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