Оккупанты опасаются новых прорывов ВСУ, войска с южного фронта бросят на Бахмут – союзники

После бегства оккупационных российских войск с правого берега Днепра захватчики строят новые траншейные системы у админграницы с оккупированным Крымом, а также у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями. Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки о войне России против Украины, которую публикует Twitter Минобороны союзников.

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Как выразились в Британии, враг "продолжает уделять приоритетное внимание переоснащению, реорганизации и подготовке обороны на большинстве [захваченных] участков Украины".

При этом некоторые из этих мест находятся на расстоянии до 60 км от нынешней линии фронта, и это позволяет предположить, теоретизирует разведка союзников, что российские военачальники "готовятся на случай дальнейших крупных прорывов украинских войск".

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Также, добавили в Британии, "вполне вероятно", что РФ перебросит часть сил из Херсона на усиление и расширение наступательных операций в районе Бахмута в Донецкой области.

Бахмут – одна из самых "горячих" точек нынешней линии фронта. Там ни на день не прекращаются масштабные боестолкновения: россияне здесь постоянно пытаются наступать.

По словам президента Зеленского в начале ноября, "на Бахмут и Соледар РФ тратит больше жизней военных, чем на две войны в Чечне".

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Євген Пилипенко

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