В России будут возить на сборы ЧВК Вагнера рабочих заводов призывного возраста – ГШ

В Белгородской области России начата активная вербовка работников промышленных предприятий в ряды так называемой частной военной компании Вагнера, которая де-факто является формированием в составе оккупационной армии России. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 18 ноября.

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Украинские военные сообщили, что по договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината работников призывного возраста будут привлекать на месячные сборы на базе ЧВК "с сохранением зарплаты".

Сборы планируется проводить партиями по 25% от всего количества работников этой категории комбината.

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По завершении участникам будет "предложено" подписать контракт с ЧВК, отметили в Генштабе.

Как оценили ранее в Институте изучения войны, российский олигарх и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пытается зарекомендовать себя как "сталинского" военачальника, став "заметной" фигурой в сообществе российских нацистов. ISW писал, что он продолжает усиливать свои политические позиции внутри РФ.

Против Украины воюет "минимум четыре условных российских армии" – Росгвардия, наемники ЧВК, армия главы МО РФ Шойгу и армия "главы Чечни" Кадырова. При этом "все они неподконтрольны друг другу", утверждает секретарь СНБО Данилов.

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Євген Пилипенко

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