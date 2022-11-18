UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В России будут возить на сборы ЧВК Вагнера рабочих заводов призывного возраста – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2022, 07:13
В России будут возить на сборы ЧВК Вагнера рабочих заводов призывного возраста – ГШ - Фото
Наемники ЧВК Вагнера (Фото: ГУР)

В Белгородской области России начата активная вербовка работников промышленных предприятий в ряды так называемой частной военной компании Вагнера, которая де-факто является формированием в составе оккупационной армии России. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 18 ноября.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Украинские военные сообщили, что по договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината работников призывного возраста будут привлекать на месячные сборы на базе ЧВК "с сохранением зарплаты".

Сборы планируется проводить партиями по 25% от всего количества работников этой категории комбината.

Читайте также: Отрезанные пальцы, расстрелы и крематории: The Insider об условиях "службы" в ЧВК Вагнера

По завершении участникам будет "предложено" подписать контракт с ЧВК, отметили в Генштабе.

Как оценили ранее в Институте изучения войны, российский олигарх и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пытается зарекомендовать себя как "сталинского" военачальника, став "заметной" фигурой в сообществе российских нацистов. ISW писал, что он продолжает усиливать свои политические позиции внутри РФ.

  • Против Украины воюет "минимум четыре условных российских армии" – Росгвардия, наемники ЧВК, армия главы МО РФ Шойгу и армия "главы Чечни" Кадырова. При этом "все они неподконтрольны друг другу", утверждает секретарь СНБО Данилов.

Смотрите видео: Нашли, окружили, штурмовали. СБУ ликвидировала две группы вагнеровцев под Харьковом

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война чвк вагнера мобилизация наемники сводка генштаб Вагнер чвк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 