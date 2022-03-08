Путин мобилизирует вагнеровцев. ГУР Минобороны: Они уже успешно гибнут в Украине

Наемники подконтрольной Кремлю российской частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер") уже участвуют в боевых действиях на территории Украины в составе армии агрессора. Об этом свидетельствуют жетоны уничтоженных оккупантов, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Некоторые из снятых с трупов жетонов производились для использования во время боевых действий в Сирии и содержали надписи на арабском, английском и французском языках, а также сирийские номера телефонов, сообщили в разведке.

ЧВК "Вагнер" – российская военная структура, комплектуемая наемниками. Участвовала в боевых действиях в ряде конфликтов, в частности, на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника Путина диктатора Асада, в Судане.

Независимая миссия под эгидой Совета ООН установила, что действия ЧВК "Вагнер" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности. Европейский Союз ввел в действие персональные санкции против участников и руководителей ЧВК "Вагнер".

Согласно сводке Генштаба ВСУ, с целью усиления группировки войск в направлении Киева оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава ЧВК "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").

Вадим Ребрина

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