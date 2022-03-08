UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Путин мобилизирует вагнеровцев. ГУР Минобороны: Они уже успешно гибнут в Украине

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 20:59
Путин мобилизирует вагнеровцев. ГУР Минобороны: Они уже успешно гибнут в Украине - Фото
Фото: ГУР Минобороны

Наемники подконтрольной Кремлю российской частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер") уже участвуют в боевых действиях на территории Украины в составе армии агрессора. Об этом свидетельствуют жетоны уничтоженных оккупантов, сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Некоторые из снятых с трупов жетонов производились для использования во время боевых действий в Сирии и содержали надписи на арабском, английском и французском языках, а также сирийские номера телефонов, сообщили в разведке.

ЧВК "Вагнер" – российская военная структура, комплектуемая наемниками. Участвовала в боевых действиях в ряде конфликтов, в частности, на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника Путина диктатора Асада, в Судане.

Независимая миссия под эгидой Совета ООН установила, что действия ЧВК "Вагнер" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности. Европейский Союз ввел в действие персональные санкции против участников и руководителей ЧВК "Вагнер".

  • Согласно сводке Генштаба ВСУ, с целью усиления группировки войск в направлении Киева оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава ЧВК "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сирия война чвк вагнер гур минобороны
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 