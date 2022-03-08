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Противник деморализован, проводит скрытую мобилизацию — сводка Генштаба ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 19:34

C целью пополнения потерь российские оккупанты осуществляет скрытую мобилизацию под видом учебного собрания. Также с целью прекращения оттока личного состава военным руководством ВС РФ принято решение о запрете разрыва контрактов на прохождение военной службы. Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 8 марта.

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"По состоянию на это время противник значительно снизил темпы продвижения, его личный состав деморализован", – говорится в сводке.

На Восточном направлении группировка Объединенных сил проводит оборонную операцию в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционных районах. Идет круговая оборона Мариуполя.

На Северном и Западном направлениях продолжается ведение оборонной операции в Полесском, Волынском и Северском операционных районах.

Группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления и сдерживания противника, производит его поражение и устойчивое удержание оборонных рубежей вокруг города. С целью усиления группировки войск на направлении Киева оккупанты планируют перебросить до тысячи боевиков из состава частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").

Определенными силами ВСУ продолжают оборону Чернигова.

На юге осуществляется прикрытие морского побережья, ведется оборона и близлежащих населенных пунктов.

В других направлениях проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны.

Группировка ВС ВСУ осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск.

В нарушение требований Международного гуманитарного права оккупанты продолжают удерживать гражданское население в качестве заложников, повреждают жилые дома, грабят местных жителей, осуществляют диверсии на объектах гражданской инфраструктуры, размещают вооружение и военную технику в густонаселенных кварталах населенных пунктов, похищают автомобильную технику.

Вадим Ребрина
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Генштаб ВСУ Россия война мобилизация чвк вагнер
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