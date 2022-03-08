За 12 дней войны Россия потеряла почти 12 000 военных и более 300 танков – Генштаб
08.03.2022, 09:22
Разбитая военная техника врага (фото - Генштаб ВСУ)
Россия с начала войны против Украины потеряла почти 12 000 военных и десятки единиц техники. Об этом говорится в сводке от Генштаба Вооруженных Сил Украины.
По данным Генштаба, с 24 февраля по 8 марта армия РФ потеряла:
личного состава – почти 11 000 человек;
танков – 303;
ББМ – 1036;
артиллерийских систем – 120;
РСЗО – 56;
средств ПВО – 27;
самолетов – 48;
вертолетов – 80;
автомобильной техники – 474;
кораблей/катеров – 3;
цистерн из ППМ – 60;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
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