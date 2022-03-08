За 12 дней войны Россия потеряла почти 12 000 военных и более 300 танков – Генштаб

Россия с начала войны против Украины потеряла почти 12 000 военных и десятки единиц техники. Об этом говорится в сводке от Генштаба Вооруженных Сил Украины.

По данным Генштаба, с 24 февраля по 8 марта армия РФ потеряла:

личного состава – почти 11 000 человек;

танков – 303;

ББМ – 1036;

артиллерийских систем – 120;

РСЗО – 56;

средств ПВО – 27;

самолетов – 48;

вертолетов – 80;

автомобильной техники – 474;

кораблей/катеров – 3;

цистерн из ППМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Юрий Смирнов

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