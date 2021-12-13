ЕС официально ввел санкции против ЧВК Вагнера: кто в списке

Европейский Союз официально ввел санкции против российской ЧВК Вагнера, восьмерых связанных с ней людей и трех организаций. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

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Санкции введены против лиц, причастных к серьезным нарушениям прав человека, включая пытки и произвольные казни, а также к дестабилизирующей деятельности в Ливии, Сирии, Украине (на Донбассе) и в Центрально-Африканской Республике.

В рамках режима санкций за нарушение территориальной целостности Украины ЕС ввел ограничения против основателя ЧВК Дмитрия Уткина, наемников Дениса Харитонова и Сергея Щербакова.

В частности, Харитонов признался, что лично сбил украинский вертолет и два Су-25 на Донбассе. Награжден орденом Российской Федерации "За заслуги перед отечеством".

Кроме того, в санкционный список включены Александр Кузнецов, Андрей Трошев, Андрей Богатов, Валерий Захаров и Станислав Дичко.

Также ЕС ввел санкции против российских энергетических компаний Евро полис, Велада, Меркурий, действующих в нефтегазовом секторе Сирии.

Санкции включают заморозку активов в ЕС, запрет на въезд и запрет физическим и юридическим лицам предоставлять средства фигурантам санкционных списков.

Журналист-расследователь из проекта Bellingcat Христо Грозев написал, что санкции основаны на признаниях наемников, которые те дали во время их разработки украинской разведкой.

ЧВК Вагнера – российская группировка наемников, которую связывают с близким к Кремлю бизнесменом Евгением Пригожиным. Вагнеровцы участвовали в боевых действиях в Украине, Сирии, Ливии, ЦАР и других странах. 25 ноября 2021-го Европарламент признал ответственность Кремля за действия ЧВК Вагнера.

Украинская разведка задокументировала преступления вагнеровцев на Донбассе, пыталась выманить и задержать 33 наемника, однако операция была сорвана. Из-за этого срыва в Украине разразился политический скандал – вагнергейт.

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Вадим Ребрина

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