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Европарламент признал ответственность Кремля за действия ЧВК Вагнера

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 20:04
Европарламент признал ответственность Кремля за действия ЧВК Вагнера - Фото
Заседание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

Депутаты Европарламента осудили "чудовищные преступления", совершенные российской ЧВК Вагнера, и возложили ответственность за финансирование, обучение и оперативное командование наемниками на власти России. Соответствующая резолюция опубликована на сайте Европарламента.

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"Похоже, что российское государство несет ответственность за финансирование, обучение, управление и оперативное командование этими военизированными группами", – заявили евродепутаты, указывая при этом, что деятельность группы Вагнера соответствует распространению влияния России в зонах конфликтов, в которых участвуют наемники.

"Депутаты Европарламента настаивают на том, что группу Вагнера и других подрядчиков по обеспечению безопасности, подконтрольных России, следует рассматривать как доверенные организации российского государства", – говорится в резолюции.

В тексте документа отмечается, что ЧВК Вагнера участвует во многих конфликтах по всему миру, особенно в Украине, Сирии, Судане, Мозамбике, Ливии, Центральноафриканской Республике и Венесуэле.

Депутаты Европарламента приветствовали заявление главы внешней политики ЕС Жозепа Боррелля о неизбежном принятии адресных санкций ЕС против "соответствующих физических и юридических лиц, связанных с группой Вагнера", а также физических и юридических лиц, работающих с ними. Депутаты призывают к этим санкциям, включая запрет на поездки и замораживание активов боевиков ЧВК Вагнера.

Кроме того, резолюция призывает все страны, пользующиеся услугами российских наемников, особенно Центральноафриканскую Республику, разорвать все связи с ЧВК.

Евродепутаты призвали Европейскую комиссию обеспечить, чтобы средства ЕС ни при каких обстоятельствах не могли использоваться для финансирования частных военных компаний "с такими ужасными показателями в области прав человека".

Резолюция принята 585 голосами, 40 депутатов проголосовали "против", 43 воздержались.



Вадим Ребрина
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европарламент санкции ЕС чвк вагнера
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