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Евросоюз решил подготовить санкции против ЧВК Вагнера

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2021, 17:57
Евросоюз решил подготовить санкции против ЧВК Вагнера - Фото
Наемники ЧВК Вагнера (Фото: пресс-служба СБУ)

Страны Евросоюза согласились составить список возможных санкций против российских наемников ЧВК Вагнера, которых Россия может отправить в Сахельский регион Западной Африки, что противоречит интересам Франции. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Reuters.

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"Существует общее желание определить правовые рамки санкций, которые будут наложены на группу Вагнера", – сказал он журналистам на полях встречи министров иностранных дел ЕС, на которой обсуждалась ситуация в Мали.

Дипломаты, поддержавшие Францию, сообщили агентству, что потребуется некоторое время для сбора доказательств, чтобы замораживание активов и запреты на поездки не были отменены в суде.

Ле Дриан сказал, что любые санкции будут наложены также на компании, работающие с ЧВК Вагнера.

Французские официальные лица заявляют, что хунта Мали обратилась к ЧВК, чтобы удержать власть после окончания переходного периода. Он должен завершиться после президентских выборов и выборов в законодательные органы 27 февраля.

  • В мае 2021 года в Мали произошел второй военный переворот за несколько месяцев.
  • В сентября сообщалось, что Россия и Мали готовятся подписать соглашение о привлечении в страну наемников российской ЧВК Вагнера. Франция выступила против.  Она обеспокоена тем, что прибытие российских наемников подорвет ее десятилетнюю контртеррористическую операцию против Аль-Каиды и повстанцев, связанных с Исламским государством, в Сахельском регионе Западной Африки. 
  • 9 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил информацию о том, что переходное правительство Мали обратилось к России по поводу ЧВК Вагнера.
  • Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель на встрече с министром иностранных дел переходного правительства Мали Абдулаем Диопом выразил "серьезную обеспокоенность" Евросоюза перед продолжающимся ухудшением политической, социальной, гуманитарной ситуации в Мали.
Вадим Ребрина
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