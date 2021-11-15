Евросоюз решил подготовить санкции против ЧВК Вагнера

Страны Евросоюза согласились составить список возможных санкций против российских наемников ЧВК Вагнера, которых Россия может отправить в Сахельский регион Западной Африки, что противоречит интересам Франции. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает Reuters.

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"Существует общее желание определить правовые рамки санкций, которые будут наложены на группу Вагнера", – сказал он журналистам на полях встречи министров иностранных дел ЕС, на которой обсуждалась ситуация в Мали.

Дипломаты, поддержавшие Францию, сообщили агентству, что потребуется некоторое время для сбора доказательств, чтобы замораживание активов и запреты на поездки не были отменены в суде.

Ле Дриан сказал, что любые санкции будут наложены также на компании, работающие с ЧВК Вагнера.

Французские официальные лица заявляют, что хунта Мали обратилась к ЧВК, чтобы удержать власть после окончания переходного периода. Он должен завершиться после президентских выборов и выборов в законодательные органы 27 февраля.

В мае 2021 года в Мали произошел второй военный переворот за несколько месяцев.

В сентября сообщалось, что Россия и Мали готовятся подписать соглашение о привлечении в страну наемников российской ЧВК Вагнера. Франция выступила против. Она обеспокоена тем, что прибытие российских наемников подорвет ее десятилетнюю контртеррористическую операцию против Аль-Каиды и повстанцев, связанных с Исламским государством, в Сахельском регионе Западной Африки.

9 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил информацию о том, что переходное правительство Мали обратилось к России по поводу ЧВК Вагнера.

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель на встрече с министром иностранных дел переходного правительства Мали Абдулаем Диопом выразил "серьезную обеспокоенность" Евросоюза перед продолжающимся ухудшением политической, социальной, гуманитарной ситуации в Мали.

Вадим Ребрина

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