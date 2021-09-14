РФ намерена отправить 1000 наемников ЧВК Вагнера в Мали, Франция против – Reuters

Россия и хунта западноафриканской республики Мали готовятся подписать соглашение о привлечении в страну наемников российской ЧВК Вагнера. Министр иностранных дел Франции заявил, что такой шаг несовместим с французским военным присутствием в ее бывшей колонии, сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным источников агентства, речь может идти о переброске в Мали до 1000 российских наемников. Они также сообщили, что ЧВК за свою помощь хунте будет получать около $10,8 млн в месяц.

Предположительно, российские наемники будут охранять высшее руководство Мали и обучать местных военных.

Официального подтверждения информации о соглашении пока нет.

Тем не менее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что "ЧВК Вагнера – это боевики, которые в прошлом зарекомендовали себя в Сирии и Центральноафриканской Республике, совершая злоупотребления и всевозможные нарушения, не соответствующие никаким решениям, и поэтому они несовместимы с нашим присутствием".

"Я говорю это для того, чтобы это было услышано", – сказал министр.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявила, что она "чрезвычайно обеспокоена" такой сделкой.

Источники сообщили Reuters, что Париж начал дипломатическую кампанию, чтобы помешать хунте, пришедшей к власти в результате переворота в мае, заключить сделку с ЧВК Вагнер. По их словам, Париж подумает о выходе из Мали, если сделка состоится.

Франция обеспокоена тем, что прибытие российских наемников подорвет ее десятилетнюю контртеррористическую операцию против Аль-Каиды и повстанцев, связанных с Исламским государством, в Сахельском регионе Западной Африки, отмечает агентство.

В мае 2021 года в Мали произошел второй военный переворот за несколько месяцев.

Читайте также: Разбор | Переворот в Мали. Как и зачем Россия повторно помогла хунте свергнуть правительство

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.