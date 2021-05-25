Попытка переворота в Мали: военные задержали президента и премьер-министра

Военные в Мали задержали руководство страны, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников. Это второй военный переворот в западноафриканской стране за несколько месяцев.

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Президент Мали Бах Ндау, премьер-министр Моктар Уан и министр обороны Сулейман Дукур доставлены на военную базу в Кати за пределами столицы Бамако. Задержание произошло через несколько часов после того, как двое военнослужащих потеряли свои позиции в результате перестановок в правительстве.

В августе 2020 года военные изгнали из Мали президента Ибрагима Бубакара Кейту. Новый переворот может усугубить нестабильность в Мали, где исламистские группировки, связанные и Аль-Каедой и ИГИЛ, контролируют большие территории пустыни на севере, отмечают журналисты.

Миссия ООН в Мали призвала немедленно освободить задержанных и заявила, что арестовавшие их должны понести ответственность.

Сегодня, 25 мая, делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) посетит Мали, чтобы помочь разрешить кризис, говорится в совместном заявлении ЭКОВАС, ООН, Африканского союза, Европейского союза, США и Великобритании.

Госдепартамент США также призвал освободить задержанных.

Ндау и Уан должны были руководить страной в течение 18-месячного перехода к гражданскому правлению после переворота в августе. В прошлом месяце переходное правительство заявило, что проведет выборы в законодательные органы и президентские выборы в феврале 2022 года.

1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Хлайн. На следующий день военные заявили о перевыборах через год.

3 апреля в Иордании прошла серия арестов: около 20 человек подозревают в попытке госпереворота.

Денис Юдин

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