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Попытка переворота в Мали: военные задержали президента и премьер-министра

25.05.2021, 08:52
Попытка переворота в Мали: военные задержали президента и премьер-министра - Фото
Бах Ндау (Фото – Ian Spencer Langsdon, EPA)

Военные в Мали задержали руководство страны, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников. Это второй военный переворот в западноафриканской стране за несколько месяцев.

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Президент Мали Бах Ндау, премьер-министр Моктар Уан и министр обороны Сулейман Дукур доставлены на военную базу в Кати за пределами столицы Бамако. Задержание произошло через несколько часов после того, как двое военнослужащих потеряли свои позиции в результате перестановок в правительстве.

В августе 2020 года военные изгнали из Мали президента Ибрагима Бубакара Кейту. Новый переворот может усугубить нестабильность в Мали, где исламистские группировки, связанные и Аль-Каедой и ИГИЛ, контролируют большие территории пустыни на севере, отмечают журналисты.

Миссия ООН в Мали призвала немедленно освободить задержанных и заявила, что арестовавшие их должны понести ответственность.

Сегодня, 25 мая, делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) посетит Мали, чтобы помочь разрешить кризис, говорится в совместном заявлении ЭКОВАС, ООН, Африканского союза, Европейского союза, США и Великобритании.

Госдепартамент США также призвал освободить задержанных.

Ндау и Уан должны были руководить страной в течение 18-месячного перехода к гражданскому правлению после переворота в августе. В прошлом месяце переходное правительство заявило, что проведет выборы в законодательные органы и президентские выборы в феврале 2022 года.

Денис Юдин
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