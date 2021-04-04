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Попытка госпереворота в Иордании. По стране прокатились аресты: что случилось

04.04.2021, 10:11
Попытка госпереворота в Иордании. По стране прокатились аресты: что случилось - Фото
Король Иордании Абдалла ІІ (фото - Patrik Ziger_EPA)

В субботу, 3 апреля, в Иордании прошла серия арестов – по подозрению в заговоре против короля Абдаллы II ибн Хусейна и попытке устроить госпереворот было задержано около 20 человек. В их числе оказались высокопоставленные лица государства, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

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В СМИ также появилась информация, что младшего сведенного брата Абдаллы, бывшего наследного принца Иордании Хамзу ибн Хусейна отправили под домашний арест, так как он мог быть одним из соучастников заговора. Однако в местном информагентстве Petra эту информацию опровергли, написав, что экс-кронпринца в передвижениях не ограничивали.

По данным WP, причастными к заговору мог оказаться по крайней мере один из королевских дворов, а также представители политической элиты. Кроме того, один из чиновников привел доказательства "иностранной поддержки" этого плана, пишут журналисты. 

Позже вечером того же дня экс-кронпринц Хамза выступил с заявлением ВВС, в котором подтвердил, что ему все же запретили покидать пределы дома и общаться с людьми. Он заявил, что не участвовал ни в каких заговорах против короля и ничего не нарушал.

Хамза отметил, что он не несет ответственности за срывы в управлении, коррупцию и некомпетентность, которая царила во власти в течение последних 15-20 лет и продолжает усугубляться.

  • 1 февраля 2021 года произошел госпереворот в Мьянме – военные захватили власть и арестовали действующих правителей.

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Дарья Мостовая
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