Госпереворот с утра. Военные захватили власть в Мьянме, США пригрозили им "принятием мер"

В южноазиатской стране Мьянма произошел государственный переворот: военные задержали госсоветника Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других топ-чиновников, после чего объявили, что власть на год переходит к ним. В столице Нейпьидо не работает интернет и мобильная сеть, пишет Associated Press.

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Как объяснили на принадлежащем военным канале Myawaddy TV, захват произошел якобы из-за неспособности правительства "адекватно отреагировать" на жалобы военных о фальсификациях на ноябрьских выборах, где победила Национальная лига за демократию и сформировала свое правительство во главе с 75-летней Су Чжи.

Союзная партия солидарности и развития, на которую делали ставку военные, получила вдесятеро меньше мест в парламенте и заявила о фальсификациях.

Китайское госагентство Синьхуа пишет, что главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн де-факто стал во главе государства, а Мьина заменил как и.о. президента Мьинт Шве.

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"Захват – резкая отмена частичного, но значительного прогресса, достигнутого Мьянмой в последние годы после 50 лет военного правления и международной изоляции, которые начались в 1962 году. Это также будет шокирующим падением власти Су Чжи, возглавлявшей борьбу за демократию. несмотря на годы под домашним арестом и получение Нобелевскую премию мира", – пишет АР.

В США уже отреагировали на переворот и пригрозили "принять меры", если военные Мьянмы не вернуть власть. Пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Вашингтон против изменения результата выборов.

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен выразил "серьезную озабоченность и тревогу", призвав военных освободить чиновников и лидеров гражданского общества, а также "уважать волю народа".

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Евгений Пилипенко

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