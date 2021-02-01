Госпереворот с утра. Военные захватили власть в Мьянме, США пригрозили им "принятием мер"
В южноазиатской стране Мьянма произошел государственный переворот: военные задержали госсоветника Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других топ-чиновников, после чего объявили, что власть на год переходит к ним. В столице Нейпьидо не работает интернет и мобильная сеть, пишет Associated Press.
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Как объяснили на принадлежащем военным канале Myawaddy TV, захват произошел якобы из-за неспособности правительства "адекватно отреагировать" на жалобы военных о фальсификациях на ноябрьских выборах, где победила Национальная лига за демократию и сформировала свое правительство во главе с 75-летней Су Чжи.
Союзная партия солидарности и развития, на которую делали ставку военные, получила вдесятеро меньше мест в парламенте и заявила о фальсификациях.
Китайское госагентство Синьхуа пишет, что главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн де-факто стал во главе государства, а Мьина заменил как и.о. президента Мьинт Шве.
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"Захват – резкая отмена частичного, но значительного прогресса, достигнутого Мьянмой в последние годы после 50 лет военного правления и международной изоляции, которые начались в 1962 году. Это также будет шокирующим падением власти Су Чжи, возглавлявшей борьбу за демократию. несмотря на годы под домашним арестом и получение Нобелевскую премию мира", – пишет АР.
В США уже отреагировали на переворот и пригрозили "принять меры", если военные Мьянмы не вернуть власть. Пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Вашингтон против изменения результата выборов.
Новый госсекретарь США Энтони Блинкен выразил "серьезную озабоченность и тревогу", призвав военных освободить чиновников и лидеров гражданского общества, а также "уважать волю народа".
- Властям страны не привыкать блокировать сеть. В 2019-м они оставили без интернета миллион жителей страны в штате Ракхайн, населенном преимущественно мусульманами из этногруппы рохинжда. Центр их всячески третирует и, по данным ООН, "проводит геноцид". Власти с этим не согласны.
- 20 сентября 2017 года в Мьянме силы безопасности сожгли около 200 сел рохинджа, а сама операция на севере Ракхайна сопровождалась массовыми убийствами, пытками и сексуальным насилием. Из-за этночисток Канада лишила почетного гражданства Су Чжи.
- Год назад Китай собирался построить в Мьянме порт на $1 млрд.
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