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05.02.2019, 13:15

Facebook закрыл профили повстанческих группировок Мьянмы

Facebook закрыл профили повстанческих группировок Мьянмы - Фото
Фото: Pixabay

В Facebook группировки повстанцев рохинджа назвали опасными организациями

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Facebook запретил четырем повстанческим группировкам, воюющим против армии Мьянмы, доступ к профилям в соцсети. Об этом пишет Reuters.

Компания объяснила, что группировки повстанцев рохинджа подпадают под определение опасных организаций.

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В частности, закрыты профили Армии спасения рохинджа Аракана, Армии демократического альянса национальностей Мьянмы, Армии независимости Качин, Таанской национально-освободительной армии.

В 2017 году сообщалось, что после нападения повстанцев из народности рохинджа на полицейские посты на севере штата Ракхайн 25 августа, власти развернули там спецоперацию. Рохинджа, которых насчитывается до 1,1 млн человек, не имеют гражданства. Власти Мьянмы считают их нелегалами из Бангладеш.

Постпред Мьянмы при ООН Хау До Суан позже отрицал заявления об этнических чистках, утверждая, что повстанцы сами заставили свой народ бежать, чтобы привлечь внимание общественности.

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Теги: facebook, Мьянма, рохинджа
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