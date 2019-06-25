Власти Мьянмы оставили без интернета миллион жителей страны

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В штате Ракхайн Мьянмы, который населен преимущественно мусульманами из этногруппы рохинжда, по указанию правительства страны заблокировали интернет. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местных правозащитников.

Доступ в Сеть заблокировали четыре телекоммуникационные компании.

С 2017 года более 750 000 рохинджа, опасаясь репрессий, бежали в Бангладеш. В ООН квалифицировали репрессии против рохинджа в Ракхайне как геноцид, Мьянма отрицает.

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