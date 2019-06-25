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25.06.2019, 11:14

Власти Мьянмы оставили без интернета миллион жителей страны

Власти Мьянмы оставили без интернета миллион жителей страны - Фото
Фото - ЕРА

В неспокойном штате Ракхайн по указанию правительства с 21 июня блокируют интернет

В штате Ракхайн Мьянмы, который населен преимущественно мусульманами из этногруппы рохинжда, по указанию правительства страны заблокировали интернет. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местных правозащитников. 

Доступ в Сеть заблокировали четыре телекоммуникационные компании. 

С 2017 года более 750 000 рохинджа, опасаясь репрессий, бежали в Бангладеш. В ООН квалифицировали репрессии против рохинджа в Ракхайне как геноцид, Мьянма отрицает.

Читайте также: В Мьянме помиловали приговоренных к тюрьме репортеров Reuters 

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Теги: геноцид, Мьянма, рохинджа
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