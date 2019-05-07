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07.05.2019, 10:52

В Мьянме помиловали приговоренных к тюрьме репортеров Reuters

В Мьянме помиловали приговоренных к тюрьме репортеров Reuters - Фото
Фото: EPA

Репортеры Reuters расследовали обстоятельства массовых убийств мусульман-рохинджа в бирманском штате Ракхайн

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Власти Мьянмы помиловали двоих журналистов Reuters, которые были приговорены к семи годам тюрьмы. Об этом сообщает Reuters.

Репортеры глобального новостного агентства расследовали обстоятельства массовых убийств мусульман-рохинджа в бирманском штате Ракхайн. Они пробыли в заключении более 500 дней. Их освободили в рамках президентской амнистии вместе с 6520 другими заключенными.

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"Мы чрезвычайно рады, что Мьянма выпустила наших смелых репортеров Ко Ва Лона и Кья Со Оо. Со времени их ареста - 511 дней назад - они стали символом важности свободы прессы во всем мире. Мы приветствуем их возвращение", - заявил главный редактор издания Стивен Адлер.

3 сентября 2018 года суд в Мьянме их приговорил к 7 годам тюрьмы. 12 декабря 2017 года они сидели в СИЗО. Их признали "виновными в нарушении закона о гостайне" из-за получения якобы секретных документов. На суде они заявили о провокации и подбросе бумаг.

Конфликт в штате Ракхайн между вооруженными силами Мьянмы и представителями мусульманской народности рохинджа обострился в августе 2017 года. За период с 25 августа по 24 сентября погибли по меньшей мере 9000 мусульман-рохинджа. По данным Врачей без границ, 69% жертв были застрелены, 9% сожгли в собственных домах, 5% забили до смерти.

27 августа того же года комитет ООН обвинил правительство Мьянмы в геноциде рохинджа.

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Теги: журналист, помилование, Мьянма, рохинджа, Reuters
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