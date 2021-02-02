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Госпереворот в Мьянме. Военные заявили о перевыборах через год, а США – о возврате санкций

02.02.2021, 08:23
Госпереворот в Мьянме. Военные заявили о перевыборах через год, а США – о возврате санкций - Фото
Грузовик с полицейскими в Мьянме (фото - Linn Bo Bo_EPA)

Военные, устроившие в Мьянме государственный переворот и захватившие власть, заявили о том, что допустят перевыборы в стране, но не раньше, чем через год, пишет новостное агентство dpa-international. В свою очередь, в США оценили происходящее как "атаку на демократию", пообещав вернуть санкции, говорится в заявлении на сайте Белого дома.

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В понедельник, 1 февраля, военные во время выступления на принадлежащей им телекомпании Myawaddy заявили, что армия будет поддерживать "демократию, обеспечивающую дисциплину" и через год позволит победителю выборов прийти к власти.

До этого военные объявили в стране чрезвычайное положение сроком на один год, "назначив" временно исполняющим обязанности президента бывшего генерала Мьинте Све, который, в свою очередь, передал управление главнокомандующему Мин Аунг Хлаингу.

Госсоветник президента страны Аун Сан Су Чжи призвала общественность "решительно противостоять военному перевороту и не поддаваться действиям армии". 

Президент США Джо Байден также отреагировал на события в Мьянме, выступив с заявлением, в котором назвал захват госвласти военными и введение чрезвычайного положения "прямым нападением на переход страны к демократии и верховенству закона".

Он отметил, что Соединенные Штаты сняли санкции с Мьянмы, принимая во внимание прогресс в развитии демократии в стране, но теперь это решение надо будет пересмотреть и принять соответствующие меры, чтобы "обернуть процесс вспять".

  • 1 февраля военные захватили власть в Мьянме – они задержали президента и других топ-чиновников, и объявили, что власть в стране переходит к армии.

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Дарья Мостовая
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