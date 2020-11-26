В Турции осудили участников неудавшегося госпереворота: некоторые получили 79 пожизненных

В Турции несколько заговорщиков, которые участвовали в попытке госпереворота в 2016 году, получили по 79 пожизненных сроков. Об этом сообщает Анадолу.

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79 пожизненных сроков получили:

– бывший летчик подполковник Хасан Хусну Баликчи, обстреливал турецкий парламент;

– бывший лейтенант Мустафа Мете Кайгусуз, инструктировал путчистов, как устраивать обстрелы с угнанных самолетов F16;

– бывший командир 10-й танкерной базы Инджирлик Бекир Эрджан Ван, снабжал пилотов топливом;

– "гражданские имамы" Кемаль Батмаз, Хакан Чичек, Нуреттин Орук, Харун Бинис; по данным следствия, они планировали переворот по указанию лидера организации FETO Фетхуллаха Гюлена.

Также отмечается, что экс-летчик Муслим Мацит получил 16 пожизненных сроков. По данным суда, он сбросил две бомбы у президентского комплекса, в результате чего погибли 15 и были ранены семь человек.

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Марк Сировой

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