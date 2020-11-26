В Турции осудили участников неудавшегося госпереворота: некоторые получили 79 пожизненных
В Турции несколько заговорщиков, которые участвовали в попытке госпереворота в 2016 году, получили по 79 пожизненных сроков. Об этом сообщает Анадолу.
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79 пожизненных сроков получили:
– бывший летчик подполковник Хасан Хусну Баликчи, обстреливал турецкий парламент;
– бывший лейтенант Мустафа Мете Кайгусуз, инструктировал путчистов, как устраивать обстрелы с угнанных самолетов F16;
– бывший командир 10-й танкерной базы Инджирлик Бекир Эрджан Ван, снабжал пилотов топливом;
– "гражданские имамы" Кемаль Батмаз, Хакан Чичек, Нуреттин Орук, Харун Бинис; по данным следствия, они планировали переворот по указанию лидера организации FETO Фетхуллаха Гюлена.
Также отмечается, что экс-летчик Муслим Мацит получил 16 пожизненных сроков. По данным суда, он сбросил две бомбы у президентского комплекса, в результате чего погибли 15 и были ранены семь человек.
- В ночь с 15 на 16 июля 2016-го в Турции произошла попытка военного переворота (путча). Заговорщики взяли под контроль стратегически важные военные объекты в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе. Однако путч был подавлен. По данным властей, 251 человек погиб и почти 2200 были ранены.
- Официальная Анкара обвинияет в организации путча проживающего в США турецкого исламского проповедника Гюлена. Сам Гюлен это отрицал и предположил, что путч инсценировали турецкие власти.
- По делу о госперевороте были арестованы более 50 000 подозреваемых военных, судей, чиновников, журналистов и других лиц. Несколько военных и журналистов получили пожизненные сроки.
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