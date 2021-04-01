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ООН подозревает боевиков ЧВК Вагнера в массовых казнях и пытках в ЦАР

01.04.2021, 10:53
ООН подозревает боевиков ЧВК Вагнера в массовых казнях и пытках в ЦАР - Фото
Наемники ЧВК Вагнера (Фото: пресс-служба СБУ)

Эксперты Организации объединенных наций заявили, что российские наемники ЧВК Вагнера могут быть причастны к массовым казням, произвольным задержаниям, пыткам и похищениям людей в Центрально-Африканской республике. Об этом говорится в заявлении группы ООН по правам человека. 

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В ООН также выразили обеспокоенность из-за серии насильственных нападений "вагнеровцев" после президентских выборов в ЦАР 27 декабря.

"Эксперты получали и продолжают получать сообщения о серьезных нарушениях прав человека и норм международного гуманитарного права, связанных с частным военным персоналом, действующим совместно с вооруженными силами ЦАР, а в некоторых случаях с миротворцами ООН", – отмечается в заявлении.

Читайте также: Разбор | Алмазы, золото и ЧВК Вагнера. Почему ЦАР скатывается в хаос и как этим воспользуется Путин

Станислав Стороженко
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ООН казнь пытки Вагнер цар чвк убийства
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