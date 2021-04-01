ООН подозревает боевиков ЧВК Вагнера в массовых казнях и пытках в ЦАР

Эксперты Организации объединенных наций заявили, что российские наемники ЧВК Вагнера могут быть причастны к массовым казням, произвольным задержаниям, пыткам и похищениям людей в Центрально-Африканской республике. Об этом говорится в заявлении группы ООН по правам человека.

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В ООН также выразили обеспокоенность из-за серии насильственных нападений "вагнеровцев" после президентских выборов в ЦАР 27 декабря.

"Эксперты получали и продолжают получать сообщения о серьезных нарушениях прав человека и норм международного гуманитарного права, связанных с частным военным персоналом, действующим совместно с вооруженными силами ЦАР, а в некоторых случаях с миротворцами ООН", – отмечается в заявлении.

Летом 2018 года в ЦАР убили трех сотрудников росСМИ, которые хотели снять фильм о ЧВК Вагнер в этой стране. Власти РФ утверждают, что они убиты обычными местными бандитам ради наживы, и назвала россиян преступниками.

22 декабря 2020-го сообщалось, что Кремль перебросил "несколько сотен военных и тяжелое вооружение" в Центрально-Африканскую Республику, где с середины декабря идут бои правительственных сил с повстанцами, которые против переизбрания действующего президента.

16 января 2021 сообщалось, что повстанцы в ЦАР убили нескольких российских наемников из ЧВК Вагнер, а также взяли в заложники одного боевика.

30 марта местные СМИ писали, что колонна "вагнеровцев" заехала в ЦАР, где они убили двоих человек и разграбили магазины.

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Станислав Стороженко

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