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Россия назвала преступниками убитых россиян, изучавших ЧВК Вагнер

Россия назвала преступниками убитых россиян, изучавших ЧВК Вагнер - Фото
Фото: ЕРА
03.02.2020, 11:58

"Я могу перечислить массу законов, которые были нарушены", - заявил посол РФ в ЦАР об убитых во время выполнения редакторского задания сотрудниках СМИ

Российские власти назвали убитых в Центральноафриканской республике в 2018 году российских журналистов "преступниками, которые нарушили многие законы этой страны". Об этом заявил пропагандистскому ресурсу РИА Новости посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко.

По его словам, расследовавшие деятельность путинских наемников ЧВК Вагнер в этой стране сотрудники росСМИ "использовали подлог документов", незадекларировали ввоз съемочной техники и пытались проникнуть на секретный военный объект, а отправившие их в ЦАР "не проконсультировались с дипломатическим представительством РФ".

"То есть люди, которые посылали сюда журналистов, сознательно, видимо, подвергали опасности их жизни", - заявил российский посол.

  • 31 июля 2018 года в РФ сообщили о гибели в ЦАР троих россиян - журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко: они хотели попасть на базу кремлевской ЧВК Вагнер.
  • За получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков, ЧВК Вагнер конкурировала с новой ЧВК Патриот, связанной с Минобороны РФ. Охрана местного диктатора, по данным СМИ, состоит из бойцов российских спецподразделений.

Читайте также: Опубликованы итоги расследования убийства журналистов РФ в ЦАР

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