Россия назвала преступниками убитых россиян, изучавших ЧВК Вагнер

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Российские власти назвали убитых в Центральноафриканской республике в 2018 году российских журналистов "преступниками, которые нарушили многие законы этой страны". Об этом заявил пропагандистскому ресурсу РИА Новости посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко.

По его словам, расследовавшие деятельность путинских наемников ЧВК Вагнер в этой стране сотрудники росСМИ "использовали подлог документов", незадекларировали ввоз съемочной техники и пытались проникнуть на секретный военный объект, а отправившие их в ЦАР "не проконсультировались с дипломатическим представительством РФ".

"То есть люди, которые посылали сюда журналистов, сознательно, видимо, подвергали опасности их жизни", - заявил российский посол.

31 июля 2018 года в РФ сообщили о гибели в ЦАР троих россиян - журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко: они хотели попасть на базу кремлевской ЧВК Вагнер.

сообщили о гибели За получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков, ЧВК Вагнер конкурировала с новой ЧВК Патриот , связанной с Минобороны РФ. Охрана местного диктатора, по данным СМИ, состоит из бойцов российских спецподразделений.

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