Россия назвала преступниками убитых россиян, изучавших ЧВК Вагнер

Российские власти назвали убитых в Центральноафриканской республике в 2018 году российских журналистов "преступниками, которые нарушили многие законы этой страны". Об этом заявил пропагандистскому ресурсу РИА Новости посол РФ в ЦАР Владимир Титоренко.
По его словам, расследовавшие деятельность путинских наемников ЧВК Вагнер в этой стране сотрудники росСМИ "использовали подлог документов", незадекларировали ввоз съемочной техники и пытались проникнуть на секретный военный объект, а отправившие их в ЦАР "не проконсультировались с дипломатическим представительством РФ".
"То есть люди, которые посылали сюда журналистов, сознательно, видимо, подвергали опасности их жизни", - заявил российский посол.
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