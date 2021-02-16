Повстанцы в ЦАР взяли в заложники боевиков ЧВК Вагнера, еще нескольких они убили – СМИ
Повстанцы в Центрально-Африканской республике убили нескольких российских наемников из ЧВК Вагнер, а также взяли в заложники одного боевика. Об этом сообщает местное издание Corbeau News.
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По информации источника, "вагнеровцы" вместе с солдатами Вооруженных сил страны провели операцию по демонтажу незаконного заграждения, воздвигнутого повстанцами. В результате произошел бой, во время которого были убиты наемники РФ.
Также издание отмечает, что боевики ЧВК Вагнера заинтересованы только в недрах страны, а не в обеспечении безопасности населения страны.
"О чем свидетельствует их интерес к шахтерскому городку Ндассима (управляется компанией "MIDAS RESSOURCE", известной близкой к России, но также и населенные пункты Лобае, где лес эксплуатирует российская компания Lobaye Invest", – пишет издание.
- РосСМИ сняли, как "в Африке нет ЧВК Вагнера" – и выдали их: видео.
- Президент РФ Владимир Путин заявлял, что наемники ЧВК могут работать в любых странах, если они не нарушают российские законы.
- Летом 2018 года в ЦАР убили трех сотрудников росСМИ, которые хотели снять фильм о ЧВК Вагнер в этой стране. Власти РФ утверждают, что они убиты обычными местными бандитам ради наживы, и назвала россиян преступниками.
- 22 декабря сообщалось, что в Кремль перебросил "несколько сотен военных и тяжелое вооружение" в Центрально-Африканскую Республику, где с середины декабря идут бои правительственных сил с повстанцами, которые против переизбрания действующего президента.
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