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Повстанцы в ЦАР взяли в заложники боевиков ЧВК Вагнера, еще нескольких они убили – СМИ

16.02.2021, 14:20
Повстанцы в ЦАР взяли в заложники боевиков ЧВК Вагнера, еще нескольких они убили – СМИ - Фото
Наемники ЧВК Вагнера (Фото: пресс-служба СБУ)

Повстанцы в Центрально-Африканской республике убили нескольких российских наемников из ЧВК Вагнер, а также взяли в заложники одного боевика. Об этом сообщает местное издание Corbeau News.

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По информации источника, "вагнеровцы" вместе с солдатами Вооруженных сил страны провели операцию по демонтажу незаконного заграждения, воздвигнутого повстанцами. В результате произошел бой, во время которого были убиты наемники РФ. 

Также издание отмечает, что боевики ЧВК Вагнера заинтересованы только в недрах страны, а не в обеспечении безопасности населения страны.

"О чем свидетельствует их интерес к шахтерскому городку Ндассима (управляется компанией "MIDAS RESSOURCE", известной близкой к России, но также и населенные пункты Лобае, где лес эксплуатирует российская компания Lobaye Invest", – пишет издание.

Читайте также: Разбор | Алмазы, золото и ЧВК Вагнера. Почему ЦАР скатывается в хаос и как этим воспользуется Путин

Станислав Стороженко
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