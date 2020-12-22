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Новые войны. Россия направила в ЦАР сотни военных и тяжелое вооружение – власти страны

22.12.2020, 07:41
Новые войны. Россия направила в ЦАР сотни военных и тяжелое вооружение – власти страны - Фото
Владимир Путин и Арканж Туадере (фото - ЕРА)

Кремль перебросил "несколько сотен военных и тяжелое вооружение" в Центрально-Африканскую Республику, где с середины декабря идут бои правительственных сил с повстанцами, которые против переизбрания действующего президента. Об этом заявил представитель властей страны AFP, пишет Deutsche Welle.

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Чиновник ЦАР сообщил, что переброска войск РФ идет "в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве". Военное руководство РФ ничего не комментирует. Между тем, спикер Кремля уже "выразил серьезную обеспокоенность" ситуацией в этой стране.

Помимо россиян, в ЦАР направила войска и соседняя Руанда: это подтвердили как власти ЦАР, так и Руанды.

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О том, что в ЦАР находятся кремлевские наемники из ЧВК Вагнера, СМИ сообщают уже около трех лет.

Фото: ЕРА

По состоянию на конец 2020 года большая часть территории ЦАР контролируется различными вооруженными группировками. 18 декабря три из них заявили о слиянии и совместном наступлении "Коалиции патриотов за перемены" на столицу Банги.

Арканж Туадере (фото — ЕРА)

Незадолго до Нового года в ЦАР пройдут выборы президента, и повстанцы обвиняют действующего главу государства Фостена-Арканжа Туадеру в желании переизбраться только через фальсификации.

Франсуа Бозизе (фото – ЕРА)

Между тем, у Туадеры заявили, что руками мятежников к власти рвется экс-президент Франсуа Бозизе. Он хотел выдвинуть свою кандидатуру, но из этого ничего не вышло. Идут бои близ столицы.

Евгений Пилипенко
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