Новые войны. Россия направила в ЦАР сотни военных и тяжелое вооружение – власти страны

Кремль перебросил "несколько сотен военных и тяжелое вооружение" в Центрально-Африканскую Республику, где с середины декабря идут бои правительственных сил с повстанцами, которые против переизбрания действующего президента. Об этом заявил представитель властей страны AFP, пишет Deutsche Welle.

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Чиновник ЦАР сообщил, что переброска войск РФ идет "в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве". Военное руководство РФ ничего не комментирует. Между тем, спикер Кремля уже "выразил серьезную обеспокоенность" ситуацией в этой стране.

Помимо россиян, в ЦАР направила войска и соседняя Руанда: это подтвердили как власти ЦАР, так и Руанды.

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О том, что в ЦАР находятся кремлевские наемники из ЧВК Вагнера, СМИ сообщают уже около трех лет.

По состоянию на конец 2020 года большая часть территории ЦАР контролируется различными вооруженными группировками. 18 декабря три из них заявили о слиянии и совместном наступлении "Коалиции патриотов за перемены" на столицу Банги.

Незадолго до Нового года в ЦАР пройдут выборы президента, и повстанцы обвиняют действующего главу государства Фостена-Арканжа Туадеру в желании переизбраться только через фальсификации.

Между тем, у Туадеры заявили, что руками мятежников к власти рвется экс-президент Франсуа Бозизе. Он хотел выдвинуть свою кандидатуру, но из этого ничего не вышло. Идут бои близ столицы.

Евгений Пилипенко

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