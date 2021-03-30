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В ЦАР заехала колонна ЧВК Вагнера: они убили двоих военных и разграбили магазины – СМИ

30.03.2021, 17:36
В ЦАР заехала колонна ЧВК Вагнера: они убили двоих военных и разграбили магазины – СМИ - Фото
Фото - Corbeaunews

Наемники российской ЧВК Вагнера заехали на территорию Центрально-Африканской республики с целью передислокации из Судана. Об этом пишет местное издание Corbeau News.

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По информации издания, ЧВК в прошлом году было вынуждено покинуть Судан из-за требования новых властей страны.

Боевики закрыли свою базу на севере Судана и эвакуировали все материально-технические средства, чтобы прибыть и обосноваться на аэродроме Абакава в городе Баминги – здесь наемники планируют обустроить новую базу.

Колонна, состоящая из 10 танков, 20 грузовиков и 12 пикапов, вчера покинула Судан и заехала на территорию ЦАР.

Сообщается, что два бойца местных вооруженных сил были застрелены российскими наемниками, еще шесть человек ранены. Помимо этого, издание отмечает, что "вагнеровцы" выгнали местных повстанцев из субпрефектуры Мбрес, а затем покинули регион сами.

По заявлениям местных жителей, там они разграбили магазины.

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Станислав Стороженко
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Россия боевики чвк вагнера повстанцы наемники Судан цар
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