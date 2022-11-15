Бахмут и Авдеевка. Круглосуточные штурмы и большие потери РФ, это видно по сводкам — ВСУ
Российские оккупанты ведут круглосуточные штурмы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, неся большие потери. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
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По его словам, противник ведет постоянные штурмы в районе Бахмута и Авдеевки, пытаясь прорвать украинскую оборону.
Он отметил, что Вооруженные Силы Украины наносят огневое поражение всеми видами вооружений, а россияне несут большие потери, что можно заметить по сводкам Генерального штаба.
"Интенсивность атак нивелируется нашим огнем и качеством нашей обороны. Для любой нормальной армии мира они уже несут критические потери, враг может терять до батальона каждый день. Они могли бы задуматься и сменить тактику, но пока этого не видно — они следуют задаче политического руководства", — сказал Череватый.
Спикер ВСУ подчеркнул, что перебросить войска из Херсонской области РФ будет "не так просто", а украинское командование не даст противнику этого сделать.
- Российские оккупанты несут значительные потери в районе Бахмута — только за одни сутки ЧВК противника потеряла 138 человек, заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
- Он также заявлял, что оккупанты пытаются полностью заблокировать Бахмут с разных направлений, но ВСУ оказывают успешное сопротивление.
- Российские оккупанты несут значительные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара в Донецкой области, сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.
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