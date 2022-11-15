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Бахмут и Авдеевка. Круглосуточные штурмы и большие потери РФ, это видно по сводкам — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2022, 13:41
Бахмут и Авдеевка. Круглосуточные штурмы и большие потери РФ, это видно по сводкам — ВСУ - Фото
Боец ВСУ под Бахмутом (Фото: 93-тя ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

Российские оккупанты ведут круглосуточные штурмы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, неся большие потери. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, противник ведет постоянные штурмы в районе Бахмута и Авдеевки, пытаясь прорвать украинскую оборону. 

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины наносят огневое поражение всеми видами вооружений, а россияне несут большие потери, что можно заметить по сводкам Генерального штаба. 

"Интенсивность атак нивелируется нашим огнем и качеством нашей обороны. Для любой нормальной армии мира они уже несут критические потери, враг может терять до батальона каждый день. Они могли бы задуматься и сменить тактику, но пока этого не видно — они следуют задаче политического руководства", — сказал Череватый.

Спикер ВСУ подчеркнул, что перебросить войска из Херсонской области РФ будет "не так просто", а украинское командование не даст противнику этого сделать. 

Читайте также: Бахмут. Россия сосредоточила ЧВК Вагнера и "огромное количество" пехоты, артиллерии — ВСУ

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс авдеевка бахмут Сергей Череватый
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