Бахмут и Авдеевка. Круглосуточные штурмы и большие потери РФ, это видно по сводкам — ВСУ

Российские оккупанты ведут круглосуточные штурмы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, неся большие потери. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, противник ведет постоянные штурмы в районе Бахмута и Авдеевки, пытаясь прорвать украинскую оборону.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины наносят огневое поражение всеми видами вооружений, а россияне несут большие потери, что можно заметить по сводкам Генерального штаба.

"Интенсивность атак нивелируется нашим огнем и качеством нашей обороны. Для любой нормальной армии мира они уже несут критические потери, враг может терять до батальона каждый день. Они могли бы задуматься и сменить тактику, но пока этого не видно — они следуют задаче политического руководства", — сказал Череватый.

Спикер ВСУ подчеркнул, что перебросить войска из Херсонской области РФ будет "не так просто", а украинское командование не даст противнику этого сделать.

Читайте также: Бахмут. Россия сосредоточила ЧВК Вагнера и "огромное количество" пехоты, артиллерии — ВСУ

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.