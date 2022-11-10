Бахмут. Российские наемники потеряли 138 человек только за одни сутки — Генштаб
10.11.2022, 13:37
Артиллерия ВСУ (Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)
Российские оккупанты несут значительные потери в районе Бахмута — только за одни сутки ЧВК противника потеряла 138 человек. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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По его словам, по информации командования, только за одни сутки на Бахмутском направлении в составе частной военной компании РФ потери составили 138 человек.
Из них треть, а именно — 40 человек убитыми, остальные ранеными, из которых — 24 тяжелых.
Генерал подчеркнул, что существенные потери оккупантов говорят о стойкости обороны Вооруженных Сил Украины.
- Российские оккупанты в последнее время ведут наступательные действия в районе Павловки, чтобы выйти к Угледару, сообщал Громов.
- Он также заявлял, что оккупанты пытаются полностью заблокировать Бахмут с разных направлений, но ВСУ оказывают успешное сопротивление.
- Российские оккупанты несут значительные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара в Донецкой области, сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины Сергей Череватый.
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