Бахмут. Российские наемники потеряли 138 человек только за одни сутки — Генштаб

Российские оккупанты несут значительные потери в районе Бахмута — только за одни сутки ЧВК противника потеряла 138 человек. Об этом на брифинге сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, по информации командования, только за одни сутки на Бахмутском направлении в составе частной военной компании РФ потери составили 138 человек.

Из них треть, а именно — 40 человек убитыми, остальные ранеными, из которых — 24 тяжелых.

Генерал подчеркнул, что существенные потери оккупантов говорят о стойкости обороны Вооруженных Сил Украины.

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Дмитро Гриниченко

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