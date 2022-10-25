Бахмут. Россия сосредоточила ЧВК Вагнера и "огромное количество" пехоты, артиллерии — ВСУ

Российские оккупанты сосредоточили "огромное количество пехоты и артиллерии" в районе Бахмута, город удерживается "невероятными усилиями" украинских воинов. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, Бахмут — это практически единственное на сегодня место, где противник пытается атаковать и продвигаться вперед. Он отметил, что россияне ведут ожесточенные обстрелы всеми видами ствольной артиллерии, реактивными системами залпового огня и авиацией.

"Тут сосредоточено наибольшее количество живой силы. Бахмут должен был стать после Лисичанска и Северодонецка логичным продолжением их наступления на Донбассе, но Россия как всегда заигралась в бахвальство. Город удерживается невероятными усилиями, кровью и потом наших солдат, Бахмут держится, также держится Авдеевка", — сказал Череватый.

Он подчеркнул, что вокруг города идут постоянные позиционные бои, а россияне несут огромные потери.

"Вооруженные Силы Украины показывают, что могут остановить противника на всех направлениях, в том числе и на Бахмутском. У них стратегическая задача — захватить Донбасс", — заявил спикер Восточной группировки войск.

Череватый сказал, что город атакуют подразделения частной военной компании Вагнера, собственник которой Евгений Пригожин пытается показать свои военные и политические амбиции российскому диктатору Владимиру Путину.

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Дмитро Гриниченко

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