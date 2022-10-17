Россияне поставили перед оккупантами задачу взять Бахмут до конца октября – Маляр

Российское военное руководство поставило перед оккупантами задачу захватить Бахмут Донецкой области до конца октября. Об этом сказала замминистра обороны Анна Маляр в интервью медиаплатформе Мы – Украина.

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По словам Маляр, на востоке Украины сейчас "разная" ситуация, но эпицентр самых тяжелых боев происходит именно там, в особенности в Бахмуте, где "очень тяжело".

Замминистра обороны подчеркнула, что в некоторых областях на востоке ВСУ продвигаются, но в Донецкой области россияне продолжают наступать.

"Россияне поставили своим войскам – уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения – срок, когда они должны полностью выйти на админграницу Донецкой области. Сейчас у них план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут", – сказала Маляр.

Она отметила, что сейчас там происходят "очень тяжелые" бои, но ВСУ держат оборону и не дают оккупантам продвинуться – они на окраинах Бахмута, но дальше пройти не могут.

14 октября спикер Восточной группировки войск отметил, что самым сложным направлением на фронте остается Бахмутское, особенно село Иванград – там оккупанты "безумно атакуют".

Президент Зеленский в последних видеообращениях неоднократно говорил, что Бахмутское направление – самое тяжелое для украинских войск, но ВСУ держат позиции.

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Оксана Житнюк

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