"Несколько месяцев под шквальным огнем". Минобороны показало видео окопов ВСУ под Бахмутом

Министерство обороны показало видео окопов украинских военнослужащих на Бахмутском направлении, которое остается одним из самых жестких для Вооруженных Сил Украины, так как оккупанты там регулярно пытаются атаковать.

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"Нет, это не кадры из нового фильма Сэма Мендеса о битве при Вердене или на Сомме. Это окопы под Бахмутом Донецкой области, которые украинская пехота уже несколько месяцев удерживает под шквальным огнем рашистов", – сказано в подписи к видео.

No, this is not footage from Sam Mendes' new film about the Battle of Verdun or the Somme. These are trenches near Bakhmut, Donetsk region, which the Ukrainian infantry has been holding for several months under heavy fire from the ruscists. pic.twitter.com/ZDjqi6wFMb — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 15, 2022

Генштаб ВСУ регулярно сообщает в сводках о российских атаках, отбитых украинскими силами обороны в районе Бахмута. Еще одним "горячим" направлением на фронте остается Авдеевское.

Вчера спикер Восточной группировки войск отметил, что самым сложным направлением на фронте остается Бахмутское, особенно село Иванград – там оккупанты "безумно атакуют".

В сегодняшнем видеообращении президент Зеленский сказал, что Бахмутское направление- самое тяжелое для украинских войск, но ВСУ держат позиции.

Оксана Житнюк

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