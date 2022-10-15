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"Несколько месяцев под шквальным огнем". Минобороны показало видео окопов ВСУ под Бахмутом

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2022, 22:03
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны показало видео окопов украинских военнослужащих на Бахмутском направлении, которое остается одним из самых жестких для Вооруженных Сил Украины, так как оккупанты там регулярно пытаются атаковать.

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"Нет, это не кадры из нового фильма Сэма Мендеса о битве при Вердене или на Сомме. Это окопы под Бахмутом Донецкой области, которые украинская пехота уже несколько месяцев удерживает под шквальным огнем рашистов", – сказано в подписи к видео.

Генштаб ВСУ регулярно сообщает в сводках о российских атаках, отбитых украинскими силами обороны в районе Бахмута. Еще одним "горячим" направлением на фронте остается Авдеевское.

  • Вчера спикер Восточной группировки войск отметил, что самым сложным направлением на фронте остается Бахмутское, особенно село Иванград – там оккупанты "безумно атакуют"
  • В сегодняшнем видеообращении президент Зеленский сказал, что Бахмутское направление- самое тяжелое для украинских войск, но ВСУ держат позиции.
Оксана Житнюк
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