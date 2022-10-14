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ВСУ: Россияне концентрируют основной удар в районе Бахмута и "безумно атакуют" в Иванграде

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 16:03
ВСУ: Россияне концентрируют основной удар в районе Бахмута и
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Самым сложным направлением на фронте остается Бахмутское, особенно село Иванград – там оккупанты "безумно атакуют". Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

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"Враг концентрирует основной свой удар в районе Бахмута. Особенно в Иванграде – это населенный пункт, где они безумно атакуют. Наши силы делают все, чтобы отбить эти атаки, и сдерживают врага", – сказал Череватый.

ВСУ: Россияне концентрируют основной удар в районе Бахмута и "безумно атакуют" в Иванграде

Он подчеркнул, что это направление "уже много месяцев" является главным для россиян. Еще одно сложное направление – Авдеевское.

Спикер Восточной группировки войск подчеркнул, что украинское командование "делает все", чтобы воины в районе Бахмута были обеспечены всем необходимым – от провианта до всех видов вооружения и боеприпасов.

Череватый напомнил, что после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области россияне отступили на Луганском направлении, и сейчас пытаются строить укрепления в районах Сватово и Кременной.

"Они даже опубликовали в своих пабликах в соцсетях, как там согнана инженерная техника, как там ставятся противотанковые надолбы. Это не очень дальновидно – показывать врагу свои укрепления. Наверное, это скорее элемент эмоционально-психологического воздействия", – считает Череватый.

  • Во вчерашнем видеообращении Зеленский поблагодарил воинов, которые держат оборону в районе Бахмута, и подчеркнул, что это "одно из самых жестких направлений" на фронте.
  • В утренней сводке Генштаб сообщил, что за сутки ВСУ отбили атаки врага в направлениях Иванграда, Бахмута, Терново, Опытного, Веселого, Невельского, Отрадовки, Новой Каменки и Сухого Ставка.
Оксана Житнюк
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война луганская область харьковская область бахмут сватово Кременная контрнаступление Авдеевское направление
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