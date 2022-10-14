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Россия увеличила контингент на ЗАЭС и забросила в Крым 400 боевиков-иностранцев – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 07:51
Россия увеличила контингент на ЗАЭС и забросила в Крым 400 боевиков-иностранцев – Генштаб - Фото
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

Армия России увеличила число войск на Запорожской АЭС в Энергодаре и забросила 400 иностранных боевиков во временно оккупированный Крым. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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В Энергодаре 10-11 октября было отмечено увеличение количества войск на АЭС, которую РФ использует как базу размещения личного состава. Также враг усиливает обыски на блокпостах возле Мелитополя, к ним привлекают ФСБ.

Для восполнения потерь Россия вербует наемников – 9 октября в Крым прибыли около 400 боевиков-иностранцев. При этом в Приморско-Ахтарске Краснодарского края приостановили отправку мобилизованных в учебные центры до 1 ноября – эти учреждения не готовы разместить и подготовить большое количество личного состава.

Всего армия РФ за сутки нанесла два ракетных и 16 авиационных ударов, 70 раз обстреливала из РСЗО. Оккупанты хотят полностью захватить Донецкую область и удержать занятые территории.

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Украинские военные за сутки отбили атаки врага в направления Тернов, Опытного, Веселого, Невельского, Отрадовки, Иванграда, Бахмута, Новой Каменки и Сухого Ставка.

Авиация нанесла 25 ударов по оккупантам: поражены 19 районов скопления техники и шесть ЗРК. Силы ПВО сбили пять крылатых ракет и девять дронов.

Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, пять районов скопления сил и техники, два склада боеприпасов. В зоне поражения была и станция РЭБ.

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Марко Сировой
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армия рф АЭС войска россии Крым война ВСУ генштаб
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