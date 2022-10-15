Президент Владимир Зеленский обратился к россиянам, которых мобилизуют, но они не хотят воевать. Он призвал граждан РФ сдаваться в украинский плен, чтобы сохранить жизни, и напомнил о количестве убитых военных РФ за семь с половиной месяцев войны.

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"Гражданам России, кто не хочет участвовать в этой преступной войне, но кого отправляют на войну, я еще раз напомню об одной возможности. Все, кто сдаются в украинский плен, сохраняют свои жизнь. Все, кто продолжают воевать в российской армии или среди наемников, такой возможности не имеют", – сказал президент.

Он подчеркнул, что общие потери россиян только убитыми уже приближаются к 65 000.

"Столько граждан России отдали свою жизнь за возможность кучки людей в Кремле игнорировать реальность. И по тому, как идет российская "могилизация", можно сказать, что и 100 000 погибших граждан России не будут побуждать Кремль о чем-то задуматься", – сказал Зеленский.

Он отметил, что украинские военнослужащие делают все, чтобы уменьшить способность армии РФ нести террор на украинскую землю, последовательно уничтожая логистику россиян, их склады и штабы.

Зеленский также сказал, что самым сложным направлением на фронте остается Бахмутское, но ВСУ там продолжают держать позиции.

"В целом на востоке и на юге делаем все, чтобы оккупанты чувствовали: у них нет перспектив. Кого бы они не бросили воевать против нас, это для них завершится только поражением", – сказал Зеленский.

Российский диктатор Владимир Путин объявил мобилизацию в РФ 21 сентября. По официальной версии, в РФ хотят мобилизовать 300 000 человек, однако, по данным росСМИ, речь может идти о количестве до 1,2 млн. "Свежемобилизованные" россияне уже гибнут на фронте в Украине и попадают в плен.

Вчера Путин заявил, что мобилизация в РФ якобы завершится до конца октября. По словам диктатора РФ, с 21 сентября ряды оккупантов пополнили 222 000 россиян.

Командующий Объединенными силами ВСУ сообщил, что подготовленный мобилизационный ресурс России составляет примерно до 2 млн человек, и Москва будет увеличивать количество мобилизованных.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 15 октября потери армии РФ составили около 64 700 убитыми.

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Оксана Житнюк

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