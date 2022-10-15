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Оккупанты без формы и уговоры срочников подписать контракт – Генштаб о мобилизации в РФ

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15.10.2022, 19:23
Оккупанты без формы и уговоры срочников подписать контракт – Генштаб о мобилизации в РФ - Фото
Мобилизованные в России (Фото - скриншот из видео)

Россия отправила в Запорожскую область мобилизованных частично без формы. Также оккупанты агитируют российских срочников идти на службу по контракту, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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"Остается проблемным вопрос материального обеспечения военнослужащих оккупационных войск, призванных по мобилизации. Отмечено прибытие в город Пологи Запорожской области подразделения РФ, личный состав которого частично одет в гражданскую одежду", – сообщает Генштаб.

Также, по данным Генштаба, в армии РФ продолжается работа по поиску возможных вариантов пополнения подразделений, понесших потери в боях.

Командиры всех уровней военно-морского флота РФ приступили к агитационной работе с личным составом срочной службы по перспективам перехода на контрактную службу. Российским военным предлагают высокие зарплаты, улучшенный соцпакет и "гарантируют", что те якобы будут служить вне линии фронта.

  • Российский диктатор Владимир Путин объявил о якобы частичной мобилизации в РФ 21 сентября. По официальной версии, в РФ хотят мобилизовать 300 000 человек, однако, по данным росСМИ, речь может идти о количестве до 1,2 млн. "Свежемобилизованные" россияне уже гибнут на фронте в Украине и попадают в плен.
  • Вчера Путин заявил, что мобилизация в РФ якобы завершится до конца октября. По словам диктатора РФ, с 21 сентября ряды оккупантов пополнили 222 000 россиян.
  • Командующий Объединеными силами ВСУ сообщил, что подготовленный мобилизационный ресурс России составляет примерно до 2 млн человек, и Москва будет увеличивать количество мобилизованных.
Оксана Житнюк
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