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Генштаб: РФ всю неделю атакует Павловку, чтобы выйти к Угледару. ВСУ уничтожают оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 13:02
Генштаб: РФ всю неделю атакует Павловку, чтобы выйти к Угледару. ВСУ уничтожают оккупантов - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: EPA)

Российские оккупанты на протяжении последней недели ведут наступательные действия в районе Павловки, чтобы выйти к Угледару. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

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По его словам, бои продолжаются всю неделю. Противник, силами до мотострелковой роты, а иногда и двух, при поддержке танков и артиллерии, пытался прорвать оборону Вооруженных Сил Украины, чтобы захватить Павловку и выйти к Угледару.

Он отметил, что благодаря слаженным и профессиональным действиям украинских воинов, противник потерял возможность осуществить свои планы и понес потери. 

Также в Донецкой области россияне "проявляли активность" на участках Пески-Водяное, Покровское-Бахмут и Зайцево-Майорск.

Фронт в районе Павловки (Карта: deepstatemap.live)

Читайте также: Бахмут. Россия сосредоточила ЧВК Вагнера и "огромное количество" пехоты, артиллерии — ВСУ

Дмитро Гриниченко
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Павловка война Донбасс генштаб Алексей Громов Угледар
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