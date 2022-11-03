Генштаб: РФ всю неделю атакует Павловку, чтобы выйти к Угледару. ВСУ уничтожают оккупантов
Российские оккупанты на протяжении последней недели ведут наступательные действия в районе Павловки, чтобы выйти к Угледару. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.
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По его словам, бои продолжаются всю неделю. Противник, силами до мотострелковой роты, а иногда и двух, при поддержке танков и артиллерии, пытался прорвать оборону Вооруженных Сил Украины, чтобы захватить Павловку и выйти к Угледару.
Он отметил, что благодаря слаженным и профессиональным действиям украинских воинов, противник потерял возможность осуществить свои планы и понес потери.
Также в Донецкой области россияне "проявляли активность" на участках Пески-Водяное, Покровское-Бахмут и Зайцево-Майорск.
- В сводке Генштаба 3 ноября сообщалось, что армия РФ подключила еще один участок на линии фронта, где она ведет наступление. Вдобавок к атакам под Бахмутом и Авдеевкой враг пытается продвигаться и на Новопавловском направлении в Донецкой области.
- Громов сообщал, что оккупанты пытаются полностью заблокировать Бахмут с разных направлений, но ВСУ оказывают успешное сопротивление.
- Президент Владимир Зеленский в последних видеообращениях неоднократно говорил, что Бахмутское направление – самое тяжелое для украинских войск, но ВСУ держат позиции.
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