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Россияне перешли в наступление на третьем направлении на Донбассе – сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2022, 07:12
Россияне перешли в наступление на третьем направлении на Донбассе – сводка Генштаба - Фото
Павловка (скриншот)

Российские оккупанты подключили еще один участок на линии фронта, где они ведут наступление. Вдобавок к атакам под Бахмутом и Авдеевкой враг пытается продвигаться и на Новопавловском направлении в Донецкой области, пишет Генштаб в утренней сводке за 252-е сутки полномасштабной войны.

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По данным источника LIGA.net на этом направлении, россияне предпринимают попытки штурмовать Павловку и окрестности c начала недели. 

На Новопавловском направлении захватчики применяют танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию, бьют по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Новополь и Павловка.

Суммарно за 2 ноября ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Верхнекаменского, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

Читайте также: Украинская авиация ежедневно атакует вражеские средства ПВО ракетами HARM – Воздушные силы 

Євген Пилипенко
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Павловка война наступление вторжение сводка генштаб
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