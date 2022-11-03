Россияне перешли в наступление на третьем направлении на Донбассе – сводка Генштаба

Российские оккупанты подключили еще один участок на линии фронта, где они ведут наступление. Вдобавок к атакам под Бахмутом и Авдеевкой враг пытается продвигаться и на Новопавловском направлении в Донецкой области, пишет Генштаб в утренней сводке за 252-е сутки полномасштабной войны.

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По данным источника LIGA.net на этом направлении, россияне предпринимают попытки штурмовать Павловку и окрестности c начала недели.

На Новопавловском направлении захватчики применяют танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию, бьют по районам населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Времевка, Угледар, Новополь и Павловка.

Суммарно за 2 ноября ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области, а также Верхнекаменского, Спорное, Бахмут, Майорск, Первомайское, Новомихайловка, Водяное, Павловка и Пречистовка Донецкой области.

Вчера, 2 ноября, после заседания ставки верховный главнокомандующий Зеленский заявил, что "всюду укрепляем позиции, тяжелее всего в Донецкой области".

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Євген Пилипенко

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