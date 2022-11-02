Зеленский о заседании Ставки: Всюду укрепляем позиции, тяжелее всего в Донецкой области

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о сегодняшнем заседании Ставки верховного главнокомандующего. Он подчеркнул, что в Донецкой области идут самые тяжелые бои, но Украина укрепляет позиции "всюду".

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Зеленский сказал, что на заседании Ставки обсуждалась ситуация на передовой, в частности в Донецкой области, где продолжаются "самые жесткие бои".

Президент отметил бойцов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады и 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады за стойкость при отражении атак врага в Донецкой области.

"Там в эти дни особенно тяжело – десятки российских атак каждый день. Наши ребята стоят крепко и не сдают ни одного сантиметра. Это настоящий героизм. И я благодарю всех, кто защищает нашу Донецкую область", – сказал Зеленский.

На Ставке обсуждалась ситуация и на других направлениях фронта: в Харьковской и Луганской областях, на юге и на украинских границах.

"Всюду укрепляем позиции и работаем на ключевую цель – полное освобождение всей украинской земли", – заявил Зеленский.

По данным Генштаба ВСУ, 1 и 2 ноября российские оккупанты пытаются наступать на трех направлениях на Донбассе: Новопавловском, Авдеевском и Бахмутском. До этого в сводках фигурировали только Авдеевское и Бахмутское направления.

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Оксана Житнюк

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